SEMENTA RAJHARD SASVIM ISKRENO O ŽIVOTU S BEBICOM: ‘Moje dijete me umori na najpozitivniji način’

Stella zaspi u 19h ili 19 i 20h..imamo taj ritam. Kupanac i spavanac Držim je budnom od 17 i 30h da se previše NE ODMORI i da mi ne odbije spavanac kojeg držimo u rasporedu. Dijete mora imati raspored…da. Mi ga stvaramo ali i oni sudjeluju. Da je ona odbijala spavanac od 19h, najvjerojatnije bi to bio neki drugi sat za spavanac. Da li sam i ja već onda umorna, nakon cijelodnevne akcije ? Jesam ALI: Moje dijete me umori na NAJPOZITIVNIJI NAČIN. Umorna sam ali sretna jer je ona ispunjena, a mamama je to najbitnije. Nakon što Stella zaspi, ide mojih pola sata tišine, pola sata surfanja, trk pod tuš i gledanje *PRIJATELJA* pa *MODERNE OBITELJI* i evo….dođe 23h, ja na spavanac jer se Stella budi oko 00h za papanje….pa oko pola 4h i opet u 7 ujutro, i dan počinje. Počinje naše druženje, kreativnost i odrastanje. Ej mame, pa mi rokamo samo tako 🥰🥰🥰🤩🤩🤩💫💫💫💫💫💫 #mame #mamasite #grlitevašemajke #ljubav