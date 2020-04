SEMENTA RAJHARD OBJAVILA PRVU FOTKU SVOJE BEBICE: Ponosna mama otkrila je i njezino ime; ‘Naša najslađa, naš blagoslov’

View this post on Instagram

…naša tri srca kucaju zajedno…. Naša najslađa 💕 Naš blagoslov💕 Naša ljubav i zajedništvo💕 Naša zvjezdica 💕 Naša curica💕 Naše sve💕 …………princeza………. ****Stella**** 💓💫💓💫💓💫💓💫💓💫💓💫💓💫💓