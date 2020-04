SELENA GOMEZ O NAJMRAČNIJIM TRENUCIMA SVOJE KARIJERE: ‘Kad se to dogodilo, sve je izmaklo kontroli…’

Selena se glumom počela baviti kao sedmogodišnjakinja, a slava joj je, tvrdi, bila ogroman teret

Selena Gomez svojoj je prijateljici Amy Schumer u intervjuu za magazin Interview ispričala o problemima s kojima se susrela kad je kao mlada djevojka zakoračila u svijet zabavne industrije. Slava s kojom se nije znala nositi snažno je utjecala na njezino odrastanje, a u jednom trenutku došla je do ruba. Selena je u glumačke vode ušla kao sedmogodišnjakinja, a punih pet godina glumila je u TV seriji “Wizards Of Waverly Place”.

‘Bila sam slaba’

“Mislim da je sve to pokazalo ljudima da sam u određenim trenucima bila slaba i da sam i sama imala probleme. Nažalost, neki ljudi žive od toga da se hrane ljudima i pokušavaju im uništiti živote. Nikada nisam željela postati glavna tema tabloida. Stoga, kada se to dogodilo, sve je izmaklo kontroli, a ja sam svima željela reći da ništa od toga nije istina”, ispričala je.

Selena je često bila na meti tabloida i to joj se, tvrdi, negativno odrazilo na mentalno zdravlje. “Morala sam početi javno govoriti o svemu jer su ljudi jednostavno sami pričali i vodili moj život i to me ubijalo”, priznala je Selena te dodala da joj je najgore bilo nakon prekida s Justinom Bieberom. Svoje osjećaje opisala je na albumu “Rare”, a osobito u pjesmi “Lose You To Love Me”. “Kada sam napisala pjesmu zapravo sam njome željela reći da sam morala pasti na samo dno da shvatim što se događa s mojim životom”, zaključila je. Selena tvrdi da danas više ne čita komentare na svoj račun, kao niti recenzije svog albuma.

