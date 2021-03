SEKSI SLOVENKA RADI ZA ‘KRALJA KOCKE’ DANA BILZERIANA: Otkrila je što se krije iza njegovih raskalašenih zabava

Ula je pokrenula brend seksi kupaćih kostima, otvorila trgovinu i unajmila je vilu s još dvije djevojke na Baliju

“Uvijek sam se divila svim tim curama i sve je to meni lijepo izgledalo. Dodala sam Dana na Instagramu i poslala sam mu poruku i on je odgovorio”, rekla je atraktivna Slovenka Ula Šemole (31) na početku svog razgovora za RTL Exkluziv.

Ona je, naime, prva djevojka u regiji koja je potpisala ugovor s kraljem kocke i američkim multimilijunašem, Danom Bilzerianom koji je slavu stekao razuzdanim zabavama sa seksi influencericama, manekenkama i porno glumicama.

ATRAKTIVNA BALKANSKA INFLUENCERICA POSTALA ZEČICA ‘KRALJA INSTAGRAMA’: ‘Tko se ne bi družio s njim?’

“Ja mislim da on zaslužuje i veću titulu od te. Ja sam puno naučila od razgovora s njim. Njega stvarno nije briga šta ljudi misle! On je točno onakav kakvim se prikazuje. Ja mislim da i ne možeš toliko glumiti koliko snimaju njegov život”, rekla je Ula.

Naporan tempo snimanja

Dan je sa svojim zečicama bio lani na hrvatskoj obali te je non-stop s njima tulumario. No, iza kulisa tih razuzdanih zabava stoji vrlo precizan scenarij.

“Nije to sad nekakva uživancija. Svi moraju znati što rade, naravno ima i zabave, ali to što mi vidimo je zapravo kao da bi gledali reality show. Nije to samo tako – cure obuku bikinije i idemo uživati. To je velika produkcija, puno ljudi je iza, 100 ljudi radi na projektu u pozadini kad se ide na put ili radi zabava! Puno je tu ljudi, nacrta, planiranja. I na kraju, kad bi se svi trebali zabavljati, već su svi tako umorni da se samo ide spavanje”, otkrila je Ula.

Ona je, između ostalog, pet godina živjela i u Zagrebu. Prihvatila je Danovu ponudu. Rodnu Sloveniju napustila je prije četiri godine kada je otišla na odmor na Bali i nikada se nije vratila.

Živi život iz snova

“Mindset ljudi je bio premali i prezatvoren za mene. Ja sam se uvijek osjećala kao da nešto nije ok sa mnom, ali na kraju sam skužila da možda to nije mjesto za mene za živjeti, ja nisam osuđivala njih, nego sam ja spakirala kofere i našla svoj drugi dom”, ispričala je Ula.

Ona na Baliju živi život o kakvom je maštala. Pokrenula je i brend seksi kupaćih kostima, otvorila trgovinu, unajmila je vilu s još dvije djevojke i uživa u slobodi.

“Tu je svako prihvaćen kako god izgledao, koliko god godina imao i kako god se oblačio. Tu su ljudi više otvoreni i svatko se sa svakim voli družiti. Ja nikada nisam upoznala toliko zanimljivih ljudi kao ovdje”, istaknula je.