SEKSI IVANA BANFIĆ POZIRALA NA SKUPOCJENOJ JAHTI: ‘Baš sam uživala kao Bond djevojka’

View this post on Instagram

Jučer sam baš uživala kao James Bond djevojka na skupocjenoj jahti@Frauscher doduše u Tehničkom muzeju a ne na moru,🤩 Hvala na pozivu❤️ @snjezanamehun@duchess.womenswear #glamour#love#jamesbond#yahting#enjoylife#duchesswomenswear