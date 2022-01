"Kad sam bila mala, bila sam ružno pače i pretvorila sam se u labuda. Pri rođenju nitko ne bi rekao da ću kasnije izrasti u ljepoticu. To su mi oduvijek govorili, ali volim sebe takvu kakva jesam. Niko nije savršen, svi smo jedinstveni i to je samo po sebi posebno", rekla je Georgina 2020. za The Sun.