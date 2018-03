CHUCKA IZ TRAČERICE ČETVRTA ŽENA TUŽI ZA SILOVANJE: ‘Dva me je dana držao zarobljenu i seksualno me maltretirao’

Freedman je četvrta žena koja je optužila glumca za seksualno napastovanje.

Stilistica Haley Freedman (23) optužila je glumca Eda Westwicka (30) da ju je u kolovozu 2014. godine dva dana držao zatočenu.

“Bila sam s prijateljima u njegovu stanu. Kada su ostali otišli, počeli smo se ljubiti. Sve je vodilo prema seksu, dok u jednom trenutku nije tražio od mene da ga davim. Kada sam odbila, pljunuo mi je u lice i stavio mi ruke oko vrata”, tvrdi Freedman.

Nakon toga ju je, kaže, 48 sati držao u stanu.



“Bila sam šokirana i ošamućena, nisam mogla pobjeći”, kazala je Freedman koja tuži svoje poslovne suradnike jer joj nisu dopustili da sa svojim optužbama izađe u javnost. Freedman kaže da je šutjela više od tri godine jer se bojala za svoju karijeru, budući da nije imala potporu.

Njeni odvjetnici su Westwicka, koji se proslavio ulogom Chucka Bassa u seriji Tračerica, opisali kao “serijskog silovatelja, monstruma i zlostavljača ovisnog o alkoholu”.

Četvrta žrtva

Stilistica je četvrta žena koja je optužila glumca, najpoznatijeg po ulozi Chucka Bassa u seriji Tračerica, za silovanje i seksualno zlostavljanje.

Producentica Rachel Eck (25) ispričala je da ju je Westwick 2014. silovao u svom domu, kamo je došla s bivšim dečkom, producentom Kaineom Harlingom. Ed ju je napao s leđa kada je pošla na spavanje, gurnuo je na krevet i zavukao joj ruku u gaćice, ispričala je. Srećom, uspjela je pobjeći.

Glumica Kristina Cohen (28) tvrdi da ju je Westwick silovao nakon druženja u njegovu domu, kada je odmarala u gostinjskoj sobi. Htjela ga je prijaviti, no njezin tadašnji dečko joj je savjetovao da to ne čini jer će joj naškoditi karijeri.

Četvrta žrtva je glumica Aurélie Wynn, poznatija kao Aurélie Marie Cao, koja je na Facebooku opisala što joj se dogodilo.

“Tulumarili smo do 5 ujutro, a onda smo svi odlučili malo odmoriti jer smo idućeg dana imali mnogo obaveza, a u stanu je bilo dovoljno spavaćih soba. Baš poput Kristine, i ja sam ga odbila, ali on je gurnuo moje lice prema dolje i savladao me. Rastrgao mi je kupaći kostim, a ja sam bila u potpunom šoku”, napisala je Wynn.

Glumac je komentirao optužbe na društvenim mrežama gdje je napisao da ne poznaje nijednu od tih žena te da surađuje s losanđeleskom policiji.