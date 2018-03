SEKSI AUSTRALSKA MISSICA I REALITY ZVIJEZDA NAHVALILA LIJEPU NAŠU: ‘Omiljeno mjesto na svijetu? Pa Hrvatska!’

Missica je hrvatskih korijena, a sada je cijelom svijetu otkrila da joj je upravo rodna zemlja njezinih roditelja najdraža destinacija.

Australka Laura Dundović, koja je prije deset godina ponijela titulu Miss Universe Australia, na svom je Instagramu napravila genijalnu reklamu Hrvatskoj. Naime, missica hrvatskih korijena je u upitniku na svojem profilu na Instagramu Lijepu našu navela kao svoju omiljenu destinaciju.

Laurini roditelji su iz okolice Zadra, točnije iz Radovina, odakle su se 1970. preselili u Australiju. Bivša missica je poznata i po tome što je sudjelovala je u australskoj verziji reality showa I’m A Celebrity Get Me Out Of Here. U vezi je s novozelandskim ragbijašem Quadeom Cooperom.