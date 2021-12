Voditeljica Myleene Klass je božićne praznike odlučila provesti u toplijim krajevima. Točnije, na Maldivima i tom prilikom je pokazala zavidnu figuru u bikiniju.

Pokazujući svoje preplanulo tijelo u zelenom cvjetnom dvodijelnom komadu, Myleene, zauzela je seksi pozu nakon što je zagazila do struka u ocean dok je bila na odmoru. Myleene je na odmor otišla sa zaručnikom Simonom Motsonom, njihovim dvogodišnjim sinom Apollom i kćerima Avom (14) i Hero (10) koje dijeli sa svojim bivšim suprugom Grahamom Quinn.

"Brutalno izgledaš", "Seksi mama", "Savršena si", "Imaš odlično utegnuto tijelo", "Joj, što bi dala da sam na tvom mjestu", bili su neki od komentara ispod njene objave. Myleene je inače bivša sudionica reality showa 'I'm Celebrity...Get Me Out of Here' iz 2006. godine.