Scena seksa između glumca koji je rasplakao Srbiju ulogom Tome Zdravkovića, Milana Marića, i njegovog kolege Miloša Timotijevića, osvanula je na jednoj pornografskoj stranici

'Te scene su vrlo specifične'

Popularni glumci su prije deset godina snimili kratki film "Narednik" redatelja Nikole Ljuce, u kojem su goli na krevetu i vode ljubav. Ova snimka je nedavno završila na stranici za odrasle, a Marić je za Mondo.rs prokomentirao objavljivanje tog klipa.

"Malo je morbidno što se snimka pojavila na stranicama za odrasle, ali što mi ima smetati?! Miloš i ja smo se tada upoznali i to nam je bila prva suradnja. Bili smo malo nervozni dok smo to snimali, ali je na kraju sve super prošlo. Te scene su vrlo specifične, ali to je dio našeg posla i odradili smo sve kao profesionalci", komentirao je Marić kojeg je javnost mogla vidjeti u emotivnoj ulozi pjevača Tome Zdravkovića u biografskom filmu.