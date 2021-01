SEKS I GRAD SE VRAĆA NA EKRANE, ALI BEZ SAMANTHE: Poznate glumice na ratnoj su nozi godinama, brutalne detalje svađe otkrila Cattrall

Navodno je svađa na setu započela jer je Sarah dobivala najveći honorar te je uvijek bila u centru pažnje, a sve je eskaliralo kada je Kim izgubila brata

Iako je mnoge razveselila vijest da se kultna serija Seks i grad vraća na naše male ekrane i to kroz 10 epizoda, pri čemu će glavne junakinje koje su sada u svojim pedesetima pokušat ponovno pronaći balans između ljubavi, prijateljskih odnosa i karijere – informacija da se slavnoj četvorki neće pridružiti Samantha, bacila je sjenu na cijeli projekt.

Nije tajna da se Kim Cattrall i Sarah Jessica Parker ne mogu smisliti, što je već ranije sama Kim potvrdila intervjuu za američke medije.

Otvoreno je pričala o netrepeljivosti na setu te je za Jessicu Parker kazala kako nije dobra osoba. Osim loših odnosa na setu, Cattrall se osjećala strašno izolirano, a ostale dvije glumice Kristin Davis i Cynthia Nixon navodno su se priklonile Sarah Jessici Parker. Štoviše i kada je snimanje završilo tvrdile su kako je glavni problem bio u Cattrall.

“Naučila sam puno lekcija u životu, a ova me naučila da moram raditi s dobrim ljudima i pokušati iz svega izvući zabavu”, kazala je svojednobno fatalna ‘Samanta’, jasno dajući do znanja kako Seksi i grad više neće snimati.

Eskaliralo nakon smrti brata Kim Cattrall

Navodno je svađa na setu započela jer je Sarah dobivala najveći honorar te je uvijek bila u centru pažnje, a sve je eskaliralo kada je Kim izgubila brata, nakon čega joj je Sarah preko društvenih mreža izrazila sućut.

“Ako netko u vašem životu, bilo da ste u kontaktu s njima ili ne, pati iz bilo kojeg razloga, bitno je da izrazite sućut ili barem date do znanja da razmišljate o toj osobi”, ispričala im je Kim koja je sućut nekadašnje kolegice primila samo preko komentara na društvenim mrežama.

“Ne trebam tvoju ljubav i podršku u ovom tragičnom razdoblju Sarah Jessica Parker. Mama me danas pitala ‘Kada će te ona dvolična Sarah Jessica Parker ostaviti na miru?’ Tvoje neprestano javljanje bolan je podsjetnik na to koliko si bila i ostala okrutna. Bit ću vrlo jasna (ako nisam bila do sada). Ti nisi moja obitelj. Nisi moja prijateljica. Prestani moju tragediju koristiti kako bi vratila svoju reputaciju dobre djevojke”, napisala je Kim bez dlake na jeziku i time zakopala svaku nadu da će se suradnja ove dvije glumice dogoditi.