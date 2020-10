SCHWARZENEGGER SE JAVIO IZ BOLNIČKE POSTELJE: ‘Imao sam operaciju srca…’

Zvijezda akcijskih filmova Arnold Schwarzenegger izjavio je da je bio podvrgnut operaciji srca, ali da se osjeća “fantastično.”

“Imam novi aortni zalistak uz moj novi pIućni zalistak od prošle operacije. Osjećam se fantastično i već šećem ulicama Clevelanda”, objavio je u petak na Twitteru glumac i bivši kalifornijski guverner.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA

— Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020