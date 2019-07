ŠARIĆ I LUGOMER SE POSVAĐALE NA INSTAGRAMU: ‘Ovo što si obukla je užasno, ti za 500 eura lažeš ljudima’

Na društvenim mrežama izbila je svađa između plus size manekenke i bivše kandidatkinje ‘Života na vagi’

Plus size manekenka Lucija Lugomer u emisiji IN Magazin isprobavala je haljine za maturalne zabave i vjenčanice. Na njezin izgled osvrnula se Lucija Šarić, bivša natjecateljica showa “Život na vagi”. koja je na društvenim mrežama iznijela svoj sud o tome kako Lugomer stoji uska ružičasta haljina.

Prozvala je zbog haljine

“Bez uvrede za modnu kreatoricu koja je dizajnirala ovu haljinu i bez uvrede za naš plus size model, ali ovo je užasno. Ovako nešto, ako imate problema s kilama, molim vas nemojte obući. Ovo možete obući jedino ako želite da vas ekipa na svadbi ili krstitkama zove, primjerice, ružičasti slon. Iskreno, ne znam je l’ može gore”, napisala je Šarić na Instagramu.

No, Lugomer joj nije ostala dužna. “Draga moja, nemam pojma ni tko si ni što si, ali vidim da si se prozvala ‘modnom kreatoricom ljudskog tijela’ otkako si smršavila pa me baš zanima zašto ja ne znam za tebe. Draga, ljubi si dušu dobrotom jer ju ovako samo i isključivo kvariš. Takav primjer si samo istima poput sebe. Bye. P.s. hvala što me pratiš”, odgovorila joj je manekenka.

Šarić je odlučila da će njezina biti zadnja pa je Lugomer posvetila još jednu objavu.

‘Loš si primjer’

“Ovo definitivno nije bio na nikakav način govor mržnje, žao mi je ako si preograničena da to shvatiš ili možda pak preisfrustrirana dosadašnjim situacijama pa misliš da je najmanja kritika pokušaj prozivanja. Moja poruka je bila vrlo jasna. Postoji stotinu curica koje imaju problem s kilogramima i koje ovo sad gledaju pa ne želim da si jadno dijete upropasti maturalnu s ovakvim odabirom haljine. A upravo, kad me već vučeš za jezik u tome je i problem. Da bi uzela 500 eura ti lažeš ljude da je to dobro. Sorry draga, ali ima nas samo iskrenih. Nemoj si laskat, ne mrzim te, ne želim ti loše, a najvažnije boli mene ona stvar tko si i znaš li tko sam ja. P.s. ja tebe ne pratim niti sam te ikad pratila (a Lucka se ponadala)”, poručila joj je.

I Šarić i Lugomer na društvenim mrežama redovito objavljuju fotografije u uskoj odjeći, a za svoje pratitelje uvijek imaju neku motivirajuću poruku o tome kako djevojke trebaju biti zadovoljne sa svojim izgledom.