PLES SA ZVIJEZDAMA: Grubnić treći put ‘razvalio’ u dvoboju, a Garić ispao iz showa

Tema večerašnje epizode ‘Ples sa zvijezdama’ bila je put oko svijeta

U večerašnjoj petoj epizodi “Ples sa zvijezdama” Nove TV tema je bila put oko svijeta, pa pa osam parova otplesalo plesove specifične za Francusku, Italiju, Kubu i druge zemlje. Njih je ocjenjivao stručni žiri sastavljen od baletnog plesača, pedagoga i koreografa Dinka Bogdanića, primabalerine i baletne pedagoginje Almire Osmanović, profesionalnog plesača i trenera hrvatske plesne reprezentacije Nicolasa Quesnoita te profesionalne plesačice Tamare Despot.

Lutkice iz Pariza

A na šareni put oko zemaljske kugle prvi su nas odveli Ivan Šarić i Paula Jeričević, koji su otplesali prvo, od čak tri izdanja slowfoxa koja smo večeras gledali. Prva destinacija na kojoj smo se zahvaljujući njima našli je Francuska, što se naročito svidjelo publici u studiju koja ih je nagradila velikim aplauzom, a za svoju izvedbu osvojili su 26 bodova.

“Izgledali ste ko prave lutkice iz Pariza. Što se tiče plesa, trebao si imati malo više dizanja, ples je u nekim trenucima izgledao kao tango”, komentirao je Nicolas, nakon čega mu je Ivan održao malu “lekciju” o slowfoxu. “Mislim da ste plesali najlošije dosad. Falilo je malo detalja”, izjavio je Dinko. “Nije lako započeti emisiju sa slowfoxom to definitivno. Od ukupno četiri dobe plesa, ja sam vidjela uglavnom tri. Ali moram ti reći da hlače s višim strukom dobro ističu tvoju figuru”, zaključila je Tamara.

Samba na turski način

Davor Garić i Valentina Walme otplesali su sambu na turski način i odveli nas do dalekih ulica Istanbula i za svoj ples osvojili 26 bodova.

“Bili ste mi jako zabavni. Valentina pohvalio bih vaš ples, moje su oči išle više k vama njego njemu. No Davorovi koraci su bili dosta nejasni ali nastup je bio solidan”, izjavio je Dinko. “Mamiš me da zaplešem s tobom, jako ste dobro s efektima zakamuflirali nekretnje u sambi. A i to treba znati”, priznala je Tamara.

“Mogu jedino primijetiti Davore da ti napreduješ iz emisije u emisiju. Sve je bilo puno bolje”, smatra Almira. “Davore, pozitivno si me iznenadio. Stvarno sam osjetio duh glazbe na koju ste plesali, bili ste ritmični. Koreografija je jako dobro i pametno složena, bravo”, pohvalio ih je Nicolas.

Posjet Italiji kroz slowfox

Italiju smo osjetili kroz nastup Josipe Pavičić Berardini i Damira Horvatinčića čiji je ovotjedni izazov bio slowfox. Njih dvoje su za talijanski slow fox osvojili 29 bodova

“Očekujem od tebe puno više. Glazba je možda bila malo prezahtjevna za ovaj dio emisije. I sad je faza u kojoj želim da se pravilno držite”, poručila je Tamara Josipi. “Svakako mi je ovaj slowfox bio puno bolji od prvog kojeg smo večeras vidjeli. Složila bih se kritikom ukočenosti”, izjavila je Almira. Nicolas se složio s Almirom i Tamarom te njenim kritikama ali priznao je da su ga razveselili svojim nastupom.

“Vrlo romantično. Podsjetili ste me na Audrey Hepburn i Gregoryja Pecka u filmu ‘Praznik u Rimu’. Ja nisam vidio ovo što su kolege vidjele jer sam uživao u izvedbi”, zaključio je Dinko.

Energični jive

Damir Kedžo i Helena Janjušević zaplesali su jive i plesnim koracima odveli nas u društvo američkog country benda i osvojili 26 bodova.

“Neki pokreti mi nisu bili dovoljno čvrsti, no sve u svemu bilo mi je energično i dobro.” “Vas dvoje zračite i znate diči atmosferu u studiju, no mi stručno gledamo vašu izvedbu”, izjavio je Nicolas koji je zaključio kako imaju kaubojski rock u sebi ali to za jive nije ispalo dobro. “Niste mi uvjerile da je ovo bio jedan od vaših boljih plesova ali za farmersku proslavu bilo je dobro”, rekao im je Dinko. “Imate super energiju i interpretaciju glazbe. Nastavite s tim pa do kuda dogurate, dogurate”, zaključila je Tamara.

Slowfox inspiriran Grčkom

Slavko Sobin i Gabriela Pilić treći su par koji je plesao slowfox, no njihova izvedba bila je inspirirana Grčkom. Na početku koreografije Slavko je pokazao kako, osim što sjajno pleše, sjajno svira i violinu. Time su dobili 35 bodova od žirija.

“Uvijek može biti bolje ali ste bili uobičajeno jako dobri. Bio si multitalent, sviraš, plešeš, glumiš, svaka čast. Jako sam zadovoljan, zaključio je Nicolas. “Kako lijepo sviraš, tako lijepo i plešeš”, poručio je Dinko Slavku, a Tamara je kratko dodala kako je ovo bio najljepši ples večeras. “Ovo je bila super začinjena grčka salata u kojoj sam jako uživala”, našalila se Almira.

Jive u britanskom ugođaju

Jive su ove nedjelje izveli Sonja Kovač i Gordan Vogleš. Njihova plesna koreografija, ali i način na koji će biti odjeveni, donijeli su pravi britanski ugođaj u show, a svoj su nastup ovjekovječili zajedničkim selfijem s članovima žirija. Par je osvojio 32 boda.

Tamari se njihov jive jako svidio no poručila je Sonji da mora imati jednaku energiju tijekom cijelog nastupa, a nastup je bio dobar i Almiri. “Jako ste me razveselili, imate tu energiju potrebnu za jive”, ocijenio je Nicolas i poručio im da imaju dobru energiju. Dinko zaključio kako je ovaj ples bio njemu najdraži i da moraju biti zadovoljni.

Strastvena rumba

Dašak s Kube na pozornicu showa donijeli su Marko Grubnić i Ela Vuković sa strastvenom rumbom te tako osvojili 30 bodova.

“Imao si deifinitivno osmice na bokovima, pašu ti jako latino američki plesovi. Vrlo si siguran kao partner i imaš dobar odnos prema Eli”, zaključila je Almira. Nicolas je pohvalio Markov stajling no uočio je nekoliko manjih tehničkih pogrešaka. Bez obzira na to zaključio je da je generalna slika bila odlična. “Vrlo kratko i jasno. Bilo je strastveno, Ela je iz Marka izvukla kubansku koncentraciju”, zaključio je Dinko, a nastup se svidio i Tamari koja ih je pohvalila.

Cha cha cha na ruski način

Cha cha cha izveli su Viktorija Đonlić Rađa i Marko Mrkić, i to na ”ruski” način te su osvojili 34 boda.

“Bilo je sjajno i moram priznati da sam uživala”, izjavila je Almira. S njom se složio i Nicolas i dodao kako je pogotovo uživao u Viktorijinim nogama i čestitao im na nastupu. “Večeras vaš talenat nije iskorišten do kraja i nadam se da ćete pokazati drugi put više”, “Ja blejim u tebe kao tele u šarena vrata, odlično plešeš”, zaključila je Tamara.

U dvoboju bolji Grubnić i Vuković

Prema glasovima gledatelja, u plesnom dvoboju našli su se Marko Grubnić i Ela Vuković te Davor Garić i Valentina Walme kojima je žiri za zadatak dao da otplešu jive, a odluku su kao i uvijek donijeli oni. Pokazalo se tako da je peta emisija showa “Ples sa zvijezdama” bila posljednja za Davora Garića i Valentinu Walme.

“Zahvalit ćemo se apsolutno svima koji nas podržavali i glasovali za nas. Biti dio ove produkcije je nešto za pamćenje, hvala svima na prekrasnom iskustvu”, bio je kratak Davor.