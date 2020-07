SARAJEVO FILM FESTIVAL ODRŽAT ĆE SE UZ POSEBNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE: ‘Prilagodili smo se situaciji Covid-19 pandemije’

View this post on Instagram

❤️ Predstavljamo članove žirija za Evropski kratki film #26thSFF: animatorica Aleta Rajič, kustosica Amila Ramović i selektor Andrei Tănăsescu. Filmovi iz ove sekcije takmiče se, zajedno s filmovima iz programa Takmičarski kratki, za kandidaturu za nagradu Evropske filmske akademije (EFA), kao i za razmatranje za nominaciju za nagradu Oscar® Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti. Listu filmova i sve o članovima žirija pronađite na www.sff.ba! __ ❤️ Animator Aleta Rajič, curator Amila Ramović and programmer Andrei Tănăsescu will serve on the European Short Film Jury of the 26th Sarajevo Film Festival. Films in the European Shorts section compete alongside the regional Competition Shorts for an EFA (European Film Academy) candidacy and to qualify for an Academy Award (Oscar®) nomination. Full list of films and biographies of the Jury members find at www.sff.ba! #26thSFF