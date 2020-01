SARA IZ ŽIVOTA NA VAGI ‘PROMIJENILA’ IMIDŽ I IZNENADILA PRATITELJE: ‘Predobro ti stoji ta boja’

View this post on Instagram

Ne, nisam obojala kosu, ali mi se toliko sviđa da bi mogla pasti neka zanimljiva boja🤩 Još nije bilo onog Nova godina-nova ja😂🤦‍♀️ Najdepresivniji dan u godini smo preživjeli💪🏻😂 Valjalo bi to ovjekovječiti, pa makar i novom bojom💁‍♀️😉 📸: @marinomarusic ° ° ° #hairstyle #weightlossjourney #weightloss #newdecisions #greatexperience #happy