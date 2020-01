SARA IZ ŽIVOTA NA VAGI POKAZALA FOTKE PRIJE I POSLIJE MRŠAVLJENJA: Pratitelji ostali bez teksta: ‘Druga osoba’

Sara je u showu ‘Život na vagi’ smršavila 34 kilograma

Sara Sitarić, jedna od kandidatkinja četvrte sezone showa “Život na vagi”, na Instagramu je pokazala kako je izgledala prije i poslije gubitka kilograma. “Kad bih prije gledala transformacije drugih ljudi, sve mi je to izgledalo nestvarno, ma gdje ode sva ta mast, kako se istopi, i dandanas mi je to viša filozofija, nestvarno, kako se tijelo izmijeni, prilagodi… Ali vidjeti to je pravi užitak”, napisala je uz fotografije.

Pratitelji su bili oduševljeni promjenom te su je zasuli brojnim komplimentima. “Svaka čast, super izgledaš”, “Ma to te ja pitam”, “Kao da nije jedno te ista osoba na slici, uopće te ne mogu zamisliti više ovakvu”, “Vauuu koja transformacija”, “Svaka čast Saro. Druga osoba kad se ovako pogleda”, “Komad i pol…”, komentirali su.

Sara je pri ulasku u show imala 137,7 kilograma, a na posljednjem vaganju 103 kilograma.