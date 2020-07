SARA IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ OTKRILA: ‘Želim se izguštati ovo ljeto, a kad upišem faks dolazim kod Marina’

Sara u cijeloj priči oko budućnosti vidi, naravno, i svog dečka Marina kojeg je upoznala u ‘Životu na vagi’ i koji živi u Zadru

Sara Sitarić iz Ladimirevaca, kandidatkinja četvrte sezone “Života na vagi”, u utorak je na svom Instagramu objavila prekrasnu galeriju fotografija iz Rastoka. U intervjuu za RTL.HR otkrila je kamo ide, tko joj pravi društvo te kako planira provesti ljeto.

“Idem s roditeljima na jedan zajednički odmor prije nego što se svi razbježimo svatko na svoju stranu, a tijekom putovanja svratili smo u Rastoke. To me mjesto uistinu oduševilo i morala sam podijeliti tu ljepotu s ljudima koji me prate”, otkrila nam je na početku razgovora.

Kako je stresno razdoblje polaganja državne mature iza nje, Sara se posvetila sebi, a njezini zdravi recepti koje objavljuje na društvenim mrežama oduševljavaju fanove. “Dosta sam se posvetila svojim novim rezultatima po pitanju zdravlja i izgleda pa sam se baš dosta počela zanimati oko prehrane, brojanja kalorija i istraživanja što i kako mi paše, to mi je, eto, postala zanimacija”, kaže.

Na pitanje bi li joj to u budućnosti moglo postati nešto više od hobija, odgovara: “Ne razmišljam o kulinarskoj karijeri iako jako volim kuhati, više me zanimaju mediji i slično tome pa mislim kako sam pronašla pravi balans između tog dvoje”.

Nada se da će upisati fakultet

Kako je, kao i većina nas proljeće provela kod kuće pridržavajući se fizičke distance, treninzi na kakve se naviknula u “Životu na vagi” nisu bili mogući. “Zasad ne idem u teretanu, neću biti kod kuće dosta vremena, želim se izguštati ovo ljeto, ali definitivno sam u pokretu. Nećemo si lagati, nisam baš bila aktivna posljednja dva mjeseca dok su trajale pripreme za maturu, što psihičke što fizičke, ali snimila sam si DVD na kojem imam treninge koji su vrlo slični ovima iz ‘Života na vagi’ i baš mi pašu”, objašnjava Sara koja je pri ulasku u show imala 137,7 kilograma, a do kraja showa izgubila je 34,7 kilograma!

Sad kad je državna matura iza nje, preostaje joj čekati rezultate te vidjeti je li upala na željeni studij. “Ako Bog da, upisujem fakultet, zasad mi je to jedini jasan plan. Fizioterapija i fizioterapija – samo to dolazi u obzir, tu se mogu nadograditi u medicinskom, sportskom, wellness smjeru, što god poželim, nudi mi jako dobru podlogu”, kaže.

U cijeloj priči oko budućnosti vidi, naravno, i svog dečka Marina kojeg je upoznala u “Životu na vagi” i koji živi u Zadru. “Viđamo se kad god stignemo, čujemo se svaki dan, ali on jako puno radi pa rjeđe idem tamo. Vidjet ćemo se za koji dan, kada budem išla kući i onda kad upišem faks mu dolazim i neće me se tako lako i brzo riješiti!” govori kroz smijeh te dodaje: “Voljela bih svakako posjetiti i našu Danči u Splitu”, kaže vesela Sara koja će idućih nekoliko dana provesti na Pagu.