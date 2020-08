SARA I MARINO IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ VIŠE NISU ZAJEDNO: ‘On je odabrao neke druge puteve koji ga uveseljavaju…’

Odnos im je započeo kao prijateljstvo, da bi uskoro postali par, a razišli su se zbog različitih vrijednosti

Sara Sitarić (19), kandidatkinja četvrte sezone showa ‘Život na vagi’, više nije u vezi s Marinom Marušićem (26), otkrila je za RTL.hr. Podsjetimo, par se zaljubio u emisiji kada su neprestano bili skupa, a gledatelji su pratili razvoj njihovog odnosa iz bliskog prijateljstva u ljubav.

Budući da ona živi u Ladimirevcima, a on u Zadru, posljednjih su mjeseci održavali svoju vezu na daljinu, no nedavno su prekinuli.

“Ne bih to previše komentirala, ali da, mogu vam potvrditi da je vezi došao kraj prije tri tjedna kad sam bila kod Marina i kad sam prekinula vezu. Vrijednosti su nam se razišle, moj fokus je sad maksimalno na faksu, a on je odabrao neke druge puteve koji ga uveseljavaju i zato sam osjećala da je ispravna stvar prekinuti taj odnos”, rekla je Sara.

Nije htjela otkrivati previše detalja i dodala je kako je sada usmjerena k budućnosti, odnosno pripremama za prvu akademsku godinu na Fakultetu zdravstvenih studija.

Sara je u studenom prošle godine otkrila kako se razvijao njen odnos s Marinom. “Definitivno mogu reći da je s moje strane odnos s Marinom bio prijateljski, a onda je prerastao u nešto više, dok on meni kaže kako sam ja njemu zapela za oko odmah prvi dan”, rekla je za RTL.hr.

“Kad sam imala gadnu temperaturu, bio je sa mnom. Bila sam u krizi, mislila sam da idem kući, jedva sam odrađivala treninge s takvom temperaturom… Ali on me sve vrijeme bodrio i bio uz mene, motivirao me. Kad bi mi nedostajali moji prijatelji i obitelj, dva ili tri sata bi pričao sa mnom i nasmijavao me da mi prođe vrijeme i da se oraspoložim. I počela sam jako cijeniti to što čini za mene, nekako mi je baš prirastao srcu”, dodala je najmlađa kandidatkinja četvrte sezone ‘Života na vagi’.