SANREMO SLAVI 70. ROĐENDAN: Jubilarno izdanje obilježit će povijesni hitovi: ‘To je jedinstveni događaj, zrcalo talijanskog društva’

U pet večeri, svaka u trajanju od četiri sata, tridesetak talijanskih glazbenika u duetu će otpjevati nekoliko hitova koji čine povijest sandremskog festivala

Festival kancone u Sanremu, talijanski ponos i tradicija, slavi ovaj tjedan 70. rođendan u nostalgičnom izdanju što će se obilježiti izvedbama vječnih melodija poput “Nel blu dipinto di blu (Volare)” prilagođenima današnjem vremenu. Talijanska javna televizija RAI svake godine u veljači prenosi pet festivalskih večeri zaredom i prikuje za male ekrane gledatelje od Venecije do Palerma, a gledanost je približno kao u vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva kada igra nacionalna nogometna reprezentacija Squadra Azzura. “To je jedinstven fenomen, zrcalo talijanskog društva, pa čak i ako se u 70 godina festival mnogo ponavljao ipak nije nikada nije nadmašen”, objašnjava Vincenzo Mollica, novinar u redakciji kulture na RAI-ju koji festival prati od 1981. godine.

Nema odjeka u inozemstvu

Utemeljeno 1951. godine u ljetovalištu Sanremo u Liguriji, ovo talijansko natjecanje u kanconi bilo je ponajprije zamišljeno kao natjecanje novih talenata iako mu danas tu ulogu otimaju brojna televizijska natjecanja. Od tada su deseci izvođača kao što su Adriano Celentano, Toto Cutugno, Eros Ramazzotti, Richard Cocciante, Andrea Bocelli ili Laura Pausini svoju karijeru počeli graditi upravo nakon nastupa na pozornici Aristona u San Remu. U pet večeri, svaka u trajanju četiri sata, tridesetak talijanskih izvođača, već etabliranih ili onih koji obećavaju, pokazuju svoj talent koji ocjenjuju i publika i stručni žiri.

Međutim, iako je u Italiji Sanremo institucija zbog koje zemlja jednostavno zastane na tjedan dana, festival nema takav odjek u inozemstvu. Za proslavu 70. rođendana, festival odaje počast svojim zvijezdama “rođenima” na Sanremu kao što su Domenico Modugno 1958. godine svojom nezaboravnom pjesmom “Nel blu dipinto di blu (Volare)” ili Toto Cutugno hitom “L’Italiano” iz 1983.

Barometar nacije

“Volare” je postigao međunarodni uspjeh u izvedbi stranih pjevača, napose Davida Bowieja koji je tu kanconu uključio u glazbu za svoj film “Absolute Beginners” (1986.), ili Paul McCartney koji ju je izvodio na svojim koncertima. Dvadeset četiri izvođača pozvana su ove godine otpjevati u duetu nekoliko hitova koji čine povijest sanremskog festivala. “To je kao da ste pozvani na svečani ručak na kojem se poslužuju najbolja jela i delicije svih vrsta, a neke od njih spravljene su po bakinu receptu”, rekla je Cristina La Bella za dnevnik Urbanpost najavljujući ovogodišnji program. Ovogodišnje izdanje, slažu se stručnjaci, ponajprije je medijski događaj koji plasira na tržište nove proizvode, ali iako je zastario, još je pokazatelj raspoloženja Talijana.

Ni ova godina neće proći bez skandala

Ni ovu godine polemike neće mimoići festival. Ovaj put sporna je pozivnica reperu Junioru Callyju čija je pjesma “Strega” (“Vještina”), snimljena prije nekoliko godina, ocijenjena seksističkom i na dvosmislen način prostačkim riječima govori o smrti jedne žene. No 28-godišnji izvođač branio se od napada tvrdeći novinarima da su krivo razumjeli tekst, a koji je, tvrdi tako Cally, upravo suprotno “himna nenasilju”. Prošle godine Matteo Salvini, čelnik krajnje desne stranke Liga koji je u to vrijeme bio ministar unutarnjih poslova, kritizirao je odluku žirija da proglasi pobjednikom pjesmu “Soldi” (Novac) u izvedbi mladog pjevača egipatskog podrijetla Mahmuda. “Mahmud… Uf… To da je najbolja talijanska pjesma?!?”, tvitao je Salvini u finalnu večer prošlogodišnjeg San Rema.

Tijekom godina na festivalu su izbijale i drame, a jedna od njih odigrala se 1967. kada je pjevač Luigi Tenco, tada životni partner pjevačice Dalide, bio pronađen u svojoj sobi mrtav. Samoubojstvo ili ubojstvo?, to je pitanje do danas ostalo bez odgovora no prevladava mišljenje da je počinio samoubojstvo razočaran jer nije ušao u finale. Ove godine jedna od središnjih tema festivala bit će feminicid, zlo kojemu je teško stati na kraj, a proglašenje pobjednika bit će u subotu navečer.