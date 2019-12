SANJA DUGGAN PRODALA VILU NA BEVERLY HILLSU ZA 30 MILIJUNA KUNA: Luksuzno zdanje od 400 kvadrata ima bazen, jacuzzi i četiri spavaće sobe

Sanja će se preseliti u Zagreb gdje je sina upisala u američku privatnu školu

Zagrebačka poduzetnica i bivša manekenka Sanja Duggan odlučila je prodati svoju vilu od 400 kvadrata Beverly Hillsu i vratiti se u Hrvatsku. Naime, Sanja je godinama živjela na relaciji Zagreb-Los Angeles, no u Americi je, kako doznaje 24sata, bila usamljena i nedostajala joj je njezino zagrebačko jet-set društvo. Vilu je prodala za 30 milijuna kuna. U luksuzno zdanje dolazili su brojni poznati Hrvati, poput Sanje Dragović i Gorana Ivaniševića, Snježane Mehun, Nevena Ciganovića, Fani Stipković, Ive Jerković i dr. Često su se fotografirali uz bazen u sklopu kojeg se nalazi i jacuzzi. Vila ima tri spavaće sobe, četiri kupaonice te biblioteku jer Sanja voli čitati. Preferira “chick-lit” literaturu, ali i knjige o samopomoći. U kući ima i Power Plate na kojemu vježba kako bi ostala u formi.

Kupila kuću u Santa Monici

Iako će od sada boraviti u Zagrebu, Sanja će i dalje odlaziti u Ameriku. Naime, nedavno je kupila vilu u Santa Monici koja se trenutno preuređuje. Poznata Hrvatica je svog 12-godišnjeg sina u Zagrebu upisala u privatnu američku školu. Sanja je sina dobila u braku sa zagrebačkim ugostiteljem Franom Barbierijem. Par se vjenčao 2007. godine na plaži na Havajima. Razveli su se prije desetak godina. Sanja je nakon Frane bila u vezi sa zagrebačkim poduzetnikom Igorom Maksimilijanovićem. Ušla je u još jedan brak, i to s poduzetnikom Krešimirom Čorkom. Prije nekoliko mjeseci počelo se šuškati da se razvode nakon četiri godine braka, no to nikad nisu potvrdili. Supružnici su se vjenčali na plaži u Kaliforniji.



Sanja se prvi put udala za plivačkog reprezentativca Demiana D. Duggana kojeg je upoznala 1992. godine u jednoj zagrebačkoj diskoteci.