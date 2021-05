SAMANTA I NEVEN DAN ZAKLJUČILI POLJUPCIMA, A RASEMA NIJE ODUŠEVLJENA ZVONKOM: ‘On je samo šarlatan i ženskaroš’

Romantična putovanja farmera, farmerice i njihovih odabranika u sinoćnjoj epizodi showa ‘Ljubav je na selu’ su pri kraju

Zvonko i Rasema bili su na večeri s pogledom na more. Zvonko se počeo raspitivati o budućnosti s Rasemom iako se u početku nećkao oko svega. Ispitivao je Rasemu oko toga koliko bi mu slobode dala u vezi. Zvonko tvrdi da je Rasema ljubomorna, a ona je za njega rekla je ženskaroš, piše RTL.hr.

BAHRA NAZVALA MARIJANA I PATTY, PRIČALA IM NA NJEMAČKOM: ‘Frau Betty, halo, OK? Ja, ja’

Bahra se čula s Marijanom i Patty te ih je pozvala k sebi. S Marijanom je normalno razgovarala, a trudila se popričati i s Patty. Zbog nje, Bahra je počela pričati na njemačkom. Nisu se baš najbolje razumijele, sve je prevodio Marijan.

Suzi je presretna

Suzi je od svog Zorana dobila doručak u krevetu. Oduševila ju je gesta te tvrdi da nije navikla na takvo nešto jer je dugo samostalna. Zaljubljena Suzi je kasnije izjavila da je to ono što je čekala cijeli život. Kasnije se par uputio i na jahanje.

Olja i Dragan spominjali su na svom druženju u Erdutskim vinogradima i vjenčanje. Olja je kasnije izjavila da se on malo nje prepao zbog toga. Dragan je uvjeren da se sviđa Olji te da ga ona samo testira.

Neven i Samanta su svoj dan proveli na plaži Zlatni rat. Neven je poručio Samanti da se mora malo uozbiljiti jer je vrckava. Samanta je priznala da se nigdje ne žuri te želi da stvari teku svojim tokom. Kanije ju Neven pokušao osvojiti gestom pa je na plaži od kamenčića napravio srce, no Samanta nije bila oduševljena jer ona ima drugačiju viziju romantike. Više voli večere.

OLJA I DRAGAN KRATKO SU IZDRŽALI BEZ TENZIJA: Nakon poljubaca past će i jedan šamar, a sve zbog – zgodne voditeljice!?

Kako bi znala kakvu odluku treba donijeti, Rasema je Zvonka upoznala sa svojim prijateljicama. Iako su tvrdile da Zvonko nije loš čovjek, Rasema je dala do znanja da to ipak nije isti čovjek kada se kamere ugase. Ona tvrdi da on samo mulja.

Zvonko mulja

“Zvonko je za moje prijatelje iz Lapca samo šarlatan. Do posljednjeg trenutka sam mislila da to nije moguće ali je, moguće je”, rekla je Rasema o Zvonku.

Neven je Samantu pokušao osvojiti u apartmanu gdje su ih dočekali baloni te vino. Samanti se to svidjelo te izjavila da je sve ‘baš slatko’. Kasnije su se i poljubili, a uskoro je i Neven zaplesao svoj seksi ples.

Olja je molila Dragana da je nosi dio puta na leđima. Iako im je lijepo zajedno, Dragan ne misli da ima nešto više između njih osim prijateljstva. Olja mu je simpatična i zanimljiva.

“Jako mi je drago što smo se upoznali. Ovo je nešto jako lijepo što se desilo i radujem se sljedećem susretu”, prijateljski je zaključila i Olja.

