SALMA HAYEK ZAMALO NIJE UMRLA TIJEKOM BORBE S COVIDOM: ‘Liječnik me molio da odem u bolnicu jer mi je bilo jako loše’

Glumica Salma Hayek (54) u intervjuu za Variety otkrila je da se je zarazila s koronavirusom te da je imala toliko težak oblik bolesti da je zamalo umrla.

Ona se je zarazila na samom početku pandemije te je provela oko sedam tjedana izolirana u sobi u svom britanskom domu kojeg dijeli sa suprugom Françoisom-Henrijem Pinaultom (58) i njihovom 13-godišnjom kćeri Valentinom.

“Moj me je liječnik molio da odem u bolnicu jer mi je bilo jako loše. Rekla sam: ‘Ne, hvala. Radije bih umrla kod kuće'”, kazala je Salma. Ona je neko vrijeme morala primati i kisik, a još uvijek nije u potpunosti povratila energiju koju je nekad imala.

Salmin prvi glumački angažman, nakon što je preboljela koronavirus, bio je u filmu “House of Gucci”. Kazala je kako je to bilo upravo ono što joj je trebalo da se vrati poslu, no kako se je tijekom snimanja osjećala umorno.