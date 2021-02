SALMA HAYEK O SNIMANJU INTIMNIH SCENA U ‘DESPERADU’: ‘Počela sam plakati. Nisam puštala ručnik. Bilo je traumatično…’

Slavna glumica priznala je da je snimanje intimnih scena za nju bilo vrlo neugodno

Salma Hayek je tijekom gostovanja u podcastu “Dax Shepard’s Armchair Expert” otkrila da je doživjela neugodno iskustvo dok je bila na snimanju za svoju glavnu ulogu iz 1993. godine.

‘Bojala sam se Banderasa’

Naime, nisu joj rekli da će s kolegom Antoniom Banderasom snimati intimne scene. “Kad smo trebali početi snimati, počela sam jecati govoreći: ‘Ne znam hoću li to moći. Bojim se”, ispričala je Hayek.

Priznala je da se bojala Banderasa. “Bio je apsolutni džentlmen i jako drag, mi smo i dalje bliski prijatelji, ali bio je vrlo slobodan. Bojala sam se da njemu to neće ništa značiti. Počela sam plakati, a on je rekao: ‘O moj Bože. Zbog tebe se osjećam užasno’. Bilo mi je toliko neugodno što sam plakala”, kazala je glumica.

‘Potrudili su se da se osjećam ugodno’

Zvijezda “Fride” istaknula je da su se Banderas i redatelj Robert Rodriguez potrudili da se ona osjeća ugodno. Dodala je da Rodriguez na nju “nikada nije vršio pritisak”.

Međutim, rekla je da joj je to iskustvo bilo vrlo traumatično. “Nisam puštala ručnik”, rekla je. “Pokušali bi me nasmijati. Skinula bih ga na dvije sekunde i opet počela plakati. Ali prošli smo to. Učinili smo najbolje što smo mogli u to vrijeme.”

“Kad nisi ti, onda to možeš. No, ja sam stalno mislila na svog oca i brata”, dodala je Hayek. “Hoće li to vidjeti? Hoće li ih zadirkivati? Dečki nemaju tih problema”, kazala je.

Hayek i Banderas ostali su prijatelji i nakon “Desperada” zajedno su glumili u još nekoliko filmova.