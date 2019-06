SAD JE I SLUŽBENO: Slavni par je prekinuo! Seksi manekenku snimili kako vuče hrpu kofera iz njihova doma

Par je kao glavni razlog prekida naveo nepomirljive razlike

Kako javljaju svi svjetski mediji, manekenka Irina Shayk i glumac Bradley Cooper prekinuli su svoju četvrogodišnju vezu. Kao glavni razlog prekida naveli su nepomirljive razlike, no potrudit će se da njihova troipolgodišnja kćerkica Lea De Seine ne pati zbog njihovog razlaza. Iako glasnogovornik još nije ništa potvrdio, Irina je napustila njihov zajednički dom, a u Los Angelesu je snimljena kako vuče kofere u limuzinu.

Par je prohodao u proljeće 2015. godine, a svoju su vezu nastojali držati dalje od očiju javnosti. “Imam puno prijatelja koji vole dijeliti svoj privatni život s javnosti na društvenim mrežama. Cijenim to i mislim da je to super, no isto tako da je to osobni izbor”, rekla je Irina u veljači 2019. u razgovoru za britanski Glamour te dodala: “Samo zato što je moj posao takav, ne znači da je i privatni. Odlučila sam da po tom pitanju ostanem tiha, a i zato se zove privatni, jer je to nešto između tebe i tvoje obitelji.”

