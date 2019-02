ŠABANOVA UDOVICA U PROBLEMIMA: Mora vratiti 235.000 eura koje je uzela unaprijed za gaže?

View this post on Instagram

Zbog svakakvih glasina, a istine radi, moram reci da nikada nisam dobio poziv da nastupim sa Cecom u Kosovskoj Mitrovici a i da jesam tom priikom ne bih mogao da se odazovem jer sam imao mesecima unapred zakazan nastup u Minhenu. Toga dana je i mojoj Ildi bio jubilarni rodjendan, pa svejedno nisam bio ni sa njom zbog poslovnih obaveza. Ne znam kome je u interesu da plasira takve izmisljotine, ali njima na cast, ja cu samo jos reci da sam u poslednjih godinu dana 15 besplatnih koncerata odrzao za svoj narod a tokom 50 godina karijere ne bih mogao ni da nabrojim koliko sam puta nastupio besplatno ili u humanitarne svrhe na prostorima cele bivse Jugoslavije.