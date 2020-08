RUSSELL CROWE DONIRAO NOVAC ZA OBNOVU KULTNOG RESTORANA U BEJRUTU: ‘To je bilo u čast preminulom slavnom kuharu’

Glumac Russell Crowe donirao je novac za obnovu slavnog restorana oštećenog u strahovitoj eksploziji u Bejrutu, prenosi u petak BBC.

Le Chef je nakon eksplozije pretvoren u ruševinu, objavila je stranica GoFundMe.

Organizator je u četvrtak objavio da je dobio “vrlo izdašnu” donaciju nekoga tko se predstavlja kao Russell Crowe.

Oskarovac je kasnije potvrdio da je on donirao novac u čast preminulog slavnog kuhara Anthonyja Bourdaina, koji je Le Chef predstavio u jednom od svojih dokumentaraca.

On behalf of Anthony Bourdain.

I thought that he would have probably done so if he was still around. I wish you and LeChef the best and hope things can be put back together soon. https://t.co/VHYCJujJ6y

— Russell Crowe (@russellcrowe) August 13, 2020