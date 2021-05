U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga veliku pažnju zaokupila je ruska predstavnica Manizha s pjesmom “Russian Woman”. Pojavila se u divovskoj narodnoj nošnji, da bi kasnije iz nje izletjela u kombinezonu.

U pjesmi 29-godišnja Ruskinja hvali svoje sunarodnjakinje zbog njihove snage i apelira da se usprotive patrijarhatu, kao i nametnutim standardima ljepote.

Everyone needs to know…THIS IS MANIZHA! #Eurovision 🇷🇺 pic.twitter.com/e7COOweTCF

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021