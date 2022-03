Ukrajinski sud uhitio je ruskog redatelja Nikitu Mihalkova u odsutnosti zbog sumnje da je narušio suverenitet zemlje. To je u petak, 4. ožujka, objavila glavna tužiteljica Ukrajine Irina Venediktova. Sud je, kaže Venediktova, dopustio ukrajinskim tužiteljima da privedu Mihalkova i ga predaju sudu kao osumnjičenika za izricanje preventivne mjere. Venediktova je dodala i to da je Kijev pokrenuo službenu proceduru za stavljanje Mihalkova na međunarodnu tjeralicu, a on bi mogao biti priveden kada "pređe granicu gotovo svake civilizirane države".