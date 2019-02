[VIDEO] RUSKA MANEKENKA SABLAZNILA JAVNOST: Pozivala maloljetnike na ulici da joj diraju grudi

View this post on Instagram

10 Фактов обо мне:⬇️⬇️⬇️ 1.Я верю в женскую дружбу и поэтому никогда не променяю подругу на мужчину 2. Я очень пунктуальна и организована 3. Не люблю и не умею готовить . Единственное блюдо , которое у меня шикарно получается это паста с морепродуктами. А вообще я предпочитаю посещать какие-либо заведения 4. Обожаю путешествовать , на данный момент посетила 42 страны по несколько раз каждую . Мечтаю чтобы в паспорте не осталось ни одной чистой странички 🤣🙈 5. Мое ФИО- это не псевдоним , я и по всем документам Кира Майер 6. Несмотря на мой аккаунт , у меня куча комплексов 7. Мой любимый фильм – невыносимая жестокость . Кто смотрел , тот поймёт ) вдохновляют такие женщины 😍 и нет , я не Сука , но стать такой , как главная героиня ещё не каждая сможет 😉 8. В первые минуты общения оцениваю хочу я парня или нет 9. Критерии по каким я оцениваю мужчину : 1- это харизма , на втором месте внешность 10. Я перфекционист : получаю всегда все только самое лучшее . Такой же пунктик по поводу мужчины. Можете писать вопросы в комментариях , если хотите узнать ещё какие-то факты про меня 😄