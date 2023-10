Bugarski tenisač Grigor Dimitrov (31) i glumica i manekenka Madalina Ghenea (35), poznat par koji je privlačio pažnju medija, nedavno je okončao svoju sedmomjesečnu vezu. Iako nisu direktno objavili razlog prekida, njihovi postupci na društvenim mrežama i komentari sugeriraju da su imali nesuglasica.

Poruke uputili jedno drugom?

Madalina i Grigor su izbrisali sve zajedničke fotografije s Instagrama. "Lojalnost se ne može kupiti novcem", napisao je Dimitrov."Odustajanje od privremene zabave zbog izgradnje trajne stabilnosti nije gubitak", napisala je Ghenea. Ove poruke su potaknule pratitelje na razmišljanje, a mnogi misle da ih je bivši par posvetio jedno drugome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svašta se priča

Što se tiče točnog uzroka prekida, postoje različite teorije među njihovim obožavateljima. Bugarski izvori tvrde da je Ghenea tražila 500 tisuća eura od Dimitrova za pokretanje vlastitog modnog biznisa, što je on odbio, a to je navodno dovelo do prekida. S druge strane, rumunjski izvori sugeriraju da je Ghenea uhvatila Dimitrova u nevjeri. Konačna istina ostaje nepoznata, a javnost se može samo nagađati o tome tko je u pravu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Madalina Ghenea

Podsjetimo, Madalina je rumunjska glumica koja se proslavila u ulozi Sophie Loren u filmu "Kuća Gucci", a iza sebe ima propale veze s glumcima Leonardom DiCapriom i Gerardom Butlerom.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Grigor Dimitrov

Dimitrov se smatra privlačnim i zavodljivim muškarcem, a njegov "ljubavni portfolio" uključuje poznate dame poput ruske tenisačice Marije Šarapove i pjevačice Nicole Scherzinger.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo kako se udvaralo nekad, a kako sada. Kako pronaći ljubav?