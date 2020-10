RTL-OVA SERIJA ‘BLAGO NAMA’ NASMIJAT ĆE VAS DO SUZA: Za dodatnu dozu zabave pobrinut će se i brojni gostujući glumci

‘I glumačka i tehnička ekipa su odlične pa smo se unatoč cijeloj situaciji i snimanju pod epidemiološkim mjerama ipak uspjeli nekako opustiti i fokusirati da gluma bude najvažnija’, priča Mirela Brekalo te dodaje da će se serija svidjeti svima jer govori o temama koje su svakodnevica

U humorističnoj seriji „Blago nama“, koja uskoro starta na RTL-u, stalnoj glumačkoj ekipi predvođenoj Enisom Bešlagićem, Žarkom Radićem, Tarom Rosandić, Hristinom Popović i Filipom Križanom pridružit će se i sjajni gostujući glumci čiji će likovi unijeti dodatne zaplete, ali i razloge za još više smijeha. Tako ćemo u nekim od uloga gledati Zlatana Zuhrić Zuhru, Anamariju Percaić, Đorđa Kukuljicu, Vesnu Tominac Matačić, Joška Ševu, Mirelu Brekalo, Mirana Kurspahića i mnoge druge!

Jednu od ponajboljih ženskih glumica u Hrvatskoj, Mirelu Brekalo, dopala je uloga Borisove (Filip Križan) mame, glasne i tradicionalne Sinjanke Anđe. „Meni moj lik svekrve iz Sinja nije bio nimalo zahtjevan jer bih mogla reći da sam se već nekako naviknula na te uloge u kojima moram imati dalmatinsko-hercegovački naglasak. A tu je bio i moj glumački partner Joško Ševo koji je iz Dalmacije pa bih i njega mogla pitati za savjet“, kaže Mirela Brekalo te dodaje da se na setu odlično zabavila i ispred i iza kamere.

„I glumačka i tehnička ekipa su odlične pa smo se unatoč cijeloj situaciji i snimanju pod epidemiološkim mjerama ipak uspjeli nekako opustiti i fokusirati da gluma bude najvažnija“, priča Brekalo te dodaje da će se serija svidjeti svima jer govori o temama koje su svakodnevica, a koje su zabavno raspisane i to pod perom Mirne Miličić, Vlade Bulića te Gorana Rukavine, koji je ujedno i redatelj.

Miran Kurspahić igra lik susjeda Martina koji vrlo brzo postaje nepresušan izvor zabave, često i nevolje, u kući glavnih junaka, Ane i Borisa „Martin je čudnovati kljunaš u odnosu na ostale likove u seriji. Dolazi iz umjetničkog miljea, a i sama činjenica da je slobodni umjetnik u današnje vrijeme je dosta specifična. Kad se usporedi s ostalim likovima, on je doista poseban, naročito u usporedbi s birokratskim Anom i Borisom. No pokazat će se da je on možda zapravo najnormalniji od svih, a definitivno je najopušteniji“, otkriva Kurspahić koji je najveći broj scena odigrao sa Žarkom Radićem o kojem priča u superlativima.

„Moj lik s Dragom kojeg igra Žarko ima neki odnos surogat otac-surogat sin. Njihov odnos stalno pleše po rubu, često se svađaju, ali zapravo se jako vole. Žarko i ja obožavamo se već dugo jer smo jako puno surađivali. Naša prijateljska kemija se manifestira i na ekranu, a mislim da je osjećaj simpatije obostran“, pojašnjava Kurspahić te dodaje da ne sumnja u uspjeh serije.

„Iza svakog uspješnog projekta poput ovog prije svega mora stajati kvalitetan kreativan autorski tim. U ovom slučaju to su Mirna, Vlado i Goran koji su se već višestruko dokazali kao hitmejkeri. Njihove satirične priče inspiraciju crpe iz naše svakodnevnice, ali naglašavaju onaj apsurdan moment koji danas, priznat ćete, ne nedostaje. Iz toga nastaje nešto što je smiješno, aktualno i pogađa bit življenja na ovim prostorima. To je zapravo jedno katarzično zrcaljenje u kojem se publika smije sama sebi“, zaključuje Kurspahić.

A što se to sprema na RTL-u, kome će doista biti blago, tko će se hvatati za trbuh od smijeha, a tko od muke, ne propustite doznati uskoro – u novoj humorističnoj seriji „Blago nama“!