ROZGA SE SLOMILA NA POZORNICI, U SUZAMA PJEVALA ISPRED BIVŠEG ZARUČNIKA: Došli u razmaku od nekoliko minuta, a nisu se ni pozdravili

“Pjesma koju ja toliko osjećam, toliko volim”, opisala je Rozga ‘Moje proljeće’

Jelena Rozga imala je vrlo emotivan nastup na dodjeli Music Awards Ceremony gdje je otpjevala svoju novu pjesmu ‘Moje proljeće’.

Emocije su je ponijele te nije mogla sakriti suze, dok ju je iz publike gledao bivši dečko – violončelist Stjepan Hauser, koji je imao nastup na istoj dodjeli.

Bez pozdrava?

“Prelijepa pjesma. Pjesma koju ja toliko osjećam, toliko volim. Pjesma koju sam proživjela puno, puno puta, emotivno. Teško mi je bilo ući u studio i otpjevati je jer bih je morala nekoliko puta prekidati jer su mi suze krenule na oči. To se dogodilo i na samom snimanju spotu, pa je režiser to iskoristio i stavili smo to u spot. Zaista prekrasna pjesma, hvala Emini na ovoj predivnoj pjesmi”, rekla je Jelena za Telegraf.

Prema pisanju Blica, par koji je prekinuo 2017. godine, nakon dvije i pol godine veze, došao je odvojeno, samo s nekoliko minuta razmaka te se nisu ni pozdravili.