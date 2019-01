RONALDO PRIZNAO SILOVANJE? Procurio razgovor: ‘Bilo je žestoko i brzo. Nije mi htjela dati… Tražila je da prestanem’

“Rekla je da zašutim i da sam je prisilio. Rekla je da sam idiot i da ona nije kao druge. Rekao sam joj da mi je žao”

Cristiano Ronaldo kontinuirano uveseljava fanove na terenu, no izvan njega stvari uopće ne izgledaju dobro. Iza priče žene koja ga je optužila da ju je 2009. godine silovao stoji nezgodan dokument koji je potvrđuje. Njegovi odvjetnici tvrde da se radi o lažnjaku.

35-godišnja Kathryn Mayorga tvrdi da ju je Ronaldo silovao u hotelu u Las Vegasu. Činjenica je da joj je platio mnogo novca kako bi šutjela o navodnom silovanju, a posebno kako bi je spriječio da na bilo koji način pomogne policiji u istrazi.

Odvjetnicima priznao da ju je prisilio?

Ipak, postoji povjerljivi dokument koji jasno vodi do zaključka da je Ronaldo svojim odvjetnicikma priznao da je imao spolni odnos s Mayorga protiv njezine volje. Spiegel je u posjedu dokumenta i stotine dodatnih dokumenata koji su stigli iz Football Leaksa, navodi njemački medij. Otkrivaju kako je tim odvjetnika uspio prije devet godina ušutkati Kathryn.

Mayorga: Ne mogu živjeti u miru

Bivši model je u rujnu izašao s optužbama na račun nogometaša, rekavši kako ne može živjeti u miru nakon toga. Podnijela je tužbu protiv njega. Njezin novi odvjetnik vjeruje da ugovor o šutnji koji je potpisala prije toliko godina nije više zakoski obvezujući te da ona tada nije bila zakonski kompetentna da ga potpiše.

Spiegel piše kako se Ronaldovi odvjetnici tvrde da cijela priča ostane van medija te da pokušali isposlovati privremenu zabranu protiv tog medija, no bez uspjeha.

Ronaldov novi odvjetnik tvrdi da su dokumenti evidentno ukradeni od strane hakera te da je značajan dio njih fabriciran. Nije ponudio dokaze za tu tvrdnju niti predočio pismene iskaze odvjetnika koji su u to vrijeme bili uključeni u slučaj.

Procurio razgovor s odvjetnicima

Sada su isplivali novi detalji. U prvoj verziji upitnika Ronaldo je napisao: “Ona mi je više puta rekla “ne” i tražila da prestanem”. Ipak, njegovi su odvjetnici izmijenili odgovore, a sve vodi k zaključku da je nogometaš odvjetnicima priznao da je silovao Mayorgu.

Ovo su pitanja koja su mu postavljena te njegovi odgovori, kao i njihove izmijenjene verzije.

Što ste vi rekli, a što je rekla gospođica Kathryn? (posebno važno ako je riječ o seksu)

Ronaldo u rujnu: “Rekla je da nije primjereno da se seksamo jer smo se tek upoznali. Svejedno me uhvatila za k***.”

Ronaldo u prosincu: “Uhvatila me za penis”

Ronaldo u rujnu: “Rekla je “ne” i više puta tražila da prestanem.”

Ronaldo u prosincu: “Ne.”

Opiši detaljno što se dogodilo, počevši s prvim fizičkim kontaktom koji ste imali.

Ronaldo u rujnu: “Je*** sam je sa strane. Učinila se dostupnom, ležala je sa strane, u krevetu. Bilo je žestoko. Nismo mijenjali položaj pet do sedam minuta. Rekla je da ne želi to, ali bila je dostupna. Cijelo je vrijeme bilo žestoko i brzo. Možda je dobila par ogrebotina kad sam je uhvatio… Nije mi htjela dati, nego me zadovoljavala rukom. Ne znam više točno što je rekla, no ponavljala je “ne, nemoj to raditi, ja nisam kao druge”. Kasnije sam se ispričao.

Ronaldo u prosincu: “Ležala je na krevetu, ušao sam odostraga. Nismo mijenjali položaje, bilo je žestoko. Nije se žalila, nije vrištala, nije zvala “upomoć” niti išta slično. Nismo koristili kondome, nismo ih ni spominjali. Ne znam je li imala orgazam.

Je li K. ikada podigla glas ili viknula?

Ronaldo u rujnu: “Nekoliko je puta rekla “ne”.

Ronaldo u prosincu: “Ne.”