ROKO BLAŽEVIĆ SNIMIO SPOT PJESMU KOJOM IDE NA EUROSONG: Može li mu ovo donijeti dodatne bodove kod domaćina?

Iako je još uvijek tajanstven oko radnje spota, Roko vjeruje da će publika biti oduševljena

Roko Blažević, naš predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu, prošlog je vikenda u zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija snimio službeni videspot za pjesmu “The Dream”. Radnju spota smjestio je upravo u Jeruzalem gdje će se održati 64. Eurosong.

Snimali cijelu noć

Roko priznaje da je oduševljen spotom te da jedva čeka da vidi hrvatska, ali i europska publika. “Spot smo snimali desetak sati, gotovo čitavu noć, no cijela ekipa bila je toliko puna entuzijazma i vjere u ovu pjesmu i spot da smo istinski uživali i jedva čekam da hrvatska, ali i europska publika premijerno vidi spot koji će već po ovoj genijalnoj scenografiji biti jedinstven.

Ne želim puno otkrivati o radnji spota, no sigurno ćemo izazvati reakcije, a to je i cilj – ovo je takav festival, natjecanje na kojem želim pronijeti poruku pjesme, nisam tu samo da lijepo otpjevam, već da kroz svoju glazbu pronosim i poruku u koju vjerujem i za koju želim da dopre do srca milijunske publike! Siguran sam da ovakvom pozitivnom energijom i umjetničkim vjetrom u leđa možemo izboriti ulazak u veliko finale Eurosonga, a tada je sve moguće!”, rekao je za HRT.

Roko je bio vrlo profesionalan

Redatelj spota je Dario Lepoglavec koji tvrdi da se Roko tijekom snimanja ponašao vrlo profesionalno. “Roko se ponaša kao pravi profesionalac i ni po čemu se nije dalo zaključiti da mu je ovo prvo snimanje videospota. Prezadovoljan sam kako smo to snimili i odmah smo prionuli montaži koja će radi ideje biti dosta zahtjevna, no siguran sam da ćemo uspjeti u svome naumu.

Imao sam tu čast, već raditi eurovizijski spot, i to za jednu od verzija Jacquesove eurovizijske uspješnice ‘My friend’, tako da će mi ovo biti drugi spot za Eurosong i to me ispunjava posebnom radošću kada sa svojim timom mogu upregnuti umjetničke vijuge i kreirati videouradak koji će predstavljati našu Hrvatsku na jednom takvom ogromnom glazbenom natjecanju!”, poručio je.

Sinergija domaćih talenata, znanja i iskustva

Mihovil Bek, generalni menadžer naše ovogodišnje eurovizijske uzdanice, objasnio je kako je došlo do ove suradnje. “Prilikom prve probe u ‘Komediji’, kada je cijela scena bila postavljena, Jacques i ja smo se u jednome trenutku pogledali i istovremeno zaključili kako je scenografija kao stvorena za ideju koju smo zajednički razvili za Rokov eurovizijski spot.

Prenijeli smo svoja razmišljanja koreografu svjetskoga glasa – Leu Mujiću, koji je autor koreografije za Komedijinu rock-operu, a ujedno i koreograf Rokova nastupa, koji spremamo za Eurosong pa nas je Leo vrlo brzo spojio s gospodinom Ivom Knezovićem, našim proslavljenim scenografom i autorom scenografije za ‘Jesus Christ Superstar’.

Kako gospodin Knezović, tako i Komedijin ravnatelj Krešimir Batinić odmah su pristali podržati naš videoprojekt te nam svim svojim raspoloživim resursima pomogli u ostvarenju naše ideje. Zaista smo im najiskrenije zahvalni i presretni što se na ovaj sinergijski način koriste domaći talenti, znanje i iskustvo, a sve sa zajedničkim ciljem da se naša pjesma što bolje predstavi u glazbenome svijetu”, ispričao je.