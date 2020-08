ROGOZNICA IPAK PRIZNAO AFERU S ATRAKTIVNOM DOMINOM: ‘Žao mi je što sam popustio muškim hormonima i povrijedio obitelj’

View this post on Instagram

U prvom trenutku nismo htjeli komentirati uopce jer stvarno mislimo da ima puno vaznijih stvari o kojima bi se u Hr trebalo pisati i pricati ali ajde…🙈 Iako vec neko vrijeme nismo zivotni partneri i dalje smo prijatelji i roditelji savrsene djece koju smo zajedno stvorili. Nema drame, svi su zivi i zdravi i idemo dalje hrabro i s osmijehom. Vise nista nemamo za reci o tome,niti se tice IKOG osim nase obitelji i molimo sve da to postuju. Hvala svima na razumijevanju. 😘