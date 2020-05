RODIO SE SEDMI OLIVEROV UNUK: Baka otkrila ime i priznala nešto neočekivano: ‘Nitko nas neće pozivati u goste…’

‘Karmen se porodila na carski rez, sve je OK prošlo, to je najbitnije’, otkrila je glazbenikova udovica

Davor Dragojević (41), sin pokojnog Olivera Dragojevića, i njegova supruga Karmen jučer su dobili sina. Dali su mu ime Luka, a sretnu je vijest potvrdila Oliverova supruga Vesna Dragojević za Story.

“Rekla sam im – pomalo… Meni je to sedmo unuče. Ne uzbuđujem se previše. Karmen se porodila na carski rez, sve je OK prošlo, to je najbitnije”, rekla je 66-godišnja Vesna.

KRAJEM SVIBNJA STIŽE SEDMO UNUČE U OBITELJ DRAGOJEVIĆ: ‘Karmen dobro podnosi trudnoću, iako joj je malo teže nego prvi put’

Inače, Luka je drugi Davorov i Karmenin sin, dok je prvorođeni Marko rođen mjesec dana nakon smrti svog slavnog djeda, a dobio je ime po Oliverovom ocu.

Vesnin i Oliverov najstariji sin Dino i njegova supruga Nevena imaju 13-godišnjeg sina Duju, 11-godišnje blizance Luciju i Tonija, dok su Davorov brat blizanac Damir i supruga Vanda roditelji petogodišnje Margite i dvogodišnjeg Vinka.

“Mi smo vam kao ‘Snjeguljica i sedam patuljaka. Ima nas, 14 Dragojevića i sedmero djece. Nitko nas neće pozivati u goste”, rekla je Vesna za Story.