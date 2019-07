ROBERT DE NIRO OTVARA FILMSKI STUDIO: U njujorškoj četvrti Queens kupio zemljište vrijedno 73 milijuna dolara

De Niro za projekt planira izdvojiti 425 milijuna dolara, a sporazum bi trebao biti zaključen do kraja godine

Drugi pokušaj američkog glumca Roberta de Nira da u New Yorku otvori veliki filmski studio zasad teče glatko, piše New York Times. Zajedno sa sinom Raphaelom i još nekoliko investitora kupio je zemljište u četvrti Queens gdje bi na 19. aveniji trebao niknuti Wildflower Studios. Dosad je zemljište bilo u vlasništvu poznatoga američko-njemačkog proizvođača glasovira Steinway & Sons, koji je ondje imao skladište, piše New York Times. Izgradnja studija događa se u vrijeme kada filmske tvrtke hrle u Veliku jabuku zbog povoljnih kredita što ih nudi država, a na kojima se može uštedjeti i do 30 posto troškova proizvodnje. Prošle su godine u gradu snimljena 332 filma, što je više nego dvostruko u odnosu na 1980.

Iz drugog pokušaja

Tvrtke poput Steiner Studios povećale su posao u gradu. Silvercup Studios je otvorio dva nova studija u Bronxu, a Netflix je u travnju objavio da na Manhattahu otvara korporativni ured te ‘proizvodni’ prostor u Brooklynu. No čini se da je De Niro oduvijek želio dovesti film u New York. Prvi je put to učinio prije dvadeset godina kad se udružio s danas omraženim producentom i filmskim mogulom Harveyem Weinsteinom.

No nakon što su 1999. dobili zeleno svjetlo od tadašnjeg gradonačelnika Rudyja Guilianija, gradska uprava odbila je odobrenje, a projekt se izjalovio. Ovaj put glumačka legenda udružila se sa sinom Raphaelom de Nirom, brokerom u Douglasu Ellimanu i filmskom producenticom Jane Rosenthal. Trojka je kupila zemljište od Steinwaya za 73 milijuna dolara, a za projekt planira izdvojiti 425 milijuna dolara. Sporazum bi trebao biti zaključen do konca godine.

Robert de Niro je prošle godine proslavio 75. rođendan, a u bogatoj filmskoj karijeri ostvario je više od 80 filmskih uloga. Dobitnik je brojnih nagrada za svoj rad, među kojima su i dva Oscara.