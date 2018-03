Progovorila prvi put nakon prekida: ‘On nije mentalno zdrava osoba’

Rita Ora priznala je da je strahovala kako će joj Rob Kardashian uništiti karijeru nakon njihovog prekida u prosincu prošle godine.

Rob Kardashian, mlađi brat Kim Kardashian, napao je pjevačicu hita How We Do – Ritu Oru na Twitteru krajem prošle godine.

Javno ju je optužio da ga je varala s dvadesetak muškaraca te da je s njim zatrudnjela.

Nakon toga je Rita šutjela o svemu i progovorila je tek sada o tom incidentu.

Navela je da je njegovo ponašanje na društvenim mrežama pokazatelj da on nije ‘mentalno stabilna osoba’.

‘Ne govorim o stvarima koje ne zaslužuju pažnju, ali to je bilo nešto tako nepotrebno. Zašto ljude zamarati nepotrebnim stvarima?’, rekla je.

‘U mom svijetu takve stvari jednostavno nisu važne. Twitter vam može upropastiti život. Mislila sam da mi je karijera uništena’, nadodala je.

‘Kad ste s nekim u vezi i ta osoba odluči iskazati svoje osjećaje u javnosti – to nije moj način terapije, ali svatko prekid doživi na svoj način’, rekla je.