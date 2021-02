Bivša voditeljica otkrila je detalje noći kad su se ona i kći otrovale plinom

Nikolina Ristović gostovala je u jutarnjem programu televizije “Prva” gdje je progovorila o drami kroz koju je s kćeri Unom prolazila tijekom vikenda kada su se otrovale ugljičnim monoksidom.

“Una je imala manje trovanje od mene jer je niža. Spasilo nas je to što su nam stropovi visoki, imale smo više vremena do trenutka kad su nas pronašli. Ja se sada osjećam OK, imam neke smetnje disanja i smetnje u radu srca i još moram provjeriti hoće li biti posljedica. Una mora obaviti pregled mozga jer su liječnici ustanovili da postoje neke nepravilnosti pa da vide je li to od stresa ili je riječ o nečemu trajnom”, rekla je Nikolina.

‘Vidoje mi je poslije rekao da je nešto u mom glasu bilo neobično’

Zatim je detaljno opisala kakve su simptome imale ona i Una.

“Gradski plin ima miris i može se detektirati mirisom, a ovo nije nije bio gradski plin. Kći i ja smo osjetile mučninu, glavobolju, ubrzani rad srca. Bilo je neuobičajeno, drugačije od stanja stresa koje sam osjećala prije, ali pomislila sam da sam se otrovala hranom ili da je neki virus. Una je otišla spavati, nije imala temperaturu ni nikakve druge simptome. Ja sam uzela tabletu za smirenje i legla. Spasilo nas je to što je Una negdje oko 2 ujutro počela povraćati. Nazvala sam supruga koji je bio u Beogradu i rekla mu da Una povraća, ali vrlo smireno, bez uzrujavanja. On je srećom to shvatio kao nešto alarmantno i poslije mi je rekao da to nisam bila ja, da je nešto u mom glasu bilo neobično i da sam zvučala kao da želim da me svi puste na miru. I on je shvatio da nešto nije u redu i alarmirao je prijatelje koji žive u Zagrebu”, ispričala je Nikolina.

U jednom trenutku je, tvrdi, izgubila svijest te se ostatka noći ne sjeća u potpunosti.

“Nije mi palo na pamet da može biti plin jer je zgrada renovirana zbog potresa, a ni moji psi nisu pokazivali ništa. Mislila sam da smo se kći i ja otrovale hranom jer smo jele isto tog dana. S obzirom na to da su u tijeku radovi na mojoj zgradi, sve je puno prašine oko zgrade, tako da sam držala zatvorene prozore što inače nikada ne radim. Bile smo hermetički zatvorene”, kazala je Nikolina.

“Vidoje je u pola tri ujutro alarmirao prijatelje. Ja sam se u tom trenutku već prestala javljati na telefon, moja svijest se tada već gubila. Sjećam se da sam čula neko lupanje na prozoru, to je bio naš prijatelj koji je zvao policiju i hitnu pomoć. Rekao je da će razvaliti vrata jer sumnja da se nešto dogodilo. Ja sam tada bila jako loše, tresla sam se, ali sam uspjela doći do prozora. Tu moje sjećanje nestaje. U nekim fragmentima se sjećam dolaska hitne pomoći. Došla je i interventna jedinica zagrebačke plinare. Rekli su da je bila puka sreća da smo tog trenutka nađene i spašene”, pojasnila je Ristović.

‘Minute su nas dijelile od fatalnog ishoda’

Istaknula je da je brza reakcija njezinog supruga Vidoja Ristovića, koji je poslao prijatelja u stan, bila odlučujuća.

“Ne mogu se staviti u tu poziciju, ali Vidojeva intuicija je bila nevjerojatna. Tek smo kasnije shvatili koliko nas je minuta dijelilo od fatalnog ishoda. Moram apelirati na ljude da kupe detektore za ugljični monoksid i da ih stave na mjesta gdje su im instalacije u stanu. Važno je da budete na vrijeme upozoreni jer je ugljični monoksid tihi ubojica, ubija bez ikakvog upozorenja, ništa ne upozorava na to da ste otrovani”, rekla je Ristović koja s obitelji trenutno boravi u hotelu u Zagrebu.