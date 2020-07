RINGO STARR ZA 80. ROĐENDAN DOBIO ČESTITKU IZ SVEMIRA: ‘S površine Marsa razmišljam o vašoj poruci ‘mir i ljubav”

Bubnjar Beatlesa Ringo Starr dobio je u utorak poruke “mira i ljubavi” iz svemira za svoj 80. rođendan.

“Wow, ovo su prvi ‘mir i ljubav’ iz svemira”, tvitala je zvijezda u odgovoru na dvije poruke s Međunarodne svemirske stanice (ISS) i rovera Curiosity s Marsa.

Starr, rođen kao Richard Starkey u Liverpoolu 1940. pozvao je ljude da se pridruže “pokretu mira i ljubavi” kako bi proslavili njegov rođendan.

“Moji kolege i ja šaljemo najiskrenije i najljepše želje za rođendan”, napisao je američki astronaut s ISS-a Chris Cassidy u video poruci.

Wow this is a first peace and love from outer space I sent you right back peace and love thank you. 😎✌️🌟❤️🎶🎵🍒🦏☮️ pic.twitter.com/ZcqUDES0NO

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) July 7, 2020