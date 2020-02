RIJETKO GOVORI O TOME: Vesna Pisarović otkrila zašto je tajanstvena o braku sa sinom Milorada Pupovca

Vesna se nakon dugog izbivanja s estrade planira vratiti na scenu

Vesna Pisarović u intervjuu za IN Magazin progovorila je, između ostalog, o svom privatnom životu koji drži podalje od javnosti. Pjevačica već godinama živi u Berlinu sa suprugom Ozrenom, sinom Milorada Pupovca. “Što ako kažem da je lijepo i sretno i sve pokvarim, onda bolje da šutim”, odgovorila je na pitanje zašto rijetko govori o svom privatnom životu. Vesna se nakon dugog izbivanja sa scene vraća na estradu, a otkrila je i što jedva čeka kad dođe u Hrvatsku. “Štrukle sa sirom, probat ću se kontrolirati. Također me veseli i to što ću biciklirati, toga nema na taj način u Berlinu”, rekla je.

‘Takvih pjesama više nema’

“Zagreb je ustvari jako opušten grad i ovdje se nekako uvijek smirim. Svi strahovi i nervoze koje inače imam, a koje su opet i nužne za neki kreativan rad, ovdje se pretvaraju u nešto kreativnije jer se stvarno osjećam doma. I u Berlinu, iako sam doma, običan sam mali čovjek, hodam ulicama i u svom sam balonu”, dodala je Vesna koja je sa scene otišla 2005. godine. Ipak, publika je nije zaboravila.

“Ne mogu reći što je, ali mislim da je riječ o nekoj nostalgiji, ne za mnom, Vesnom Pisarović, nego mislim da nema više tog zvuka, a zvuk koji sam tada svirala i pjevala potekao je s kraja 90-ih, raspjevani San Remo refreni, modulacije… Da sutra umrem, takvih pjesmama više nema”, zaključila je.