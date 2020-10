RIHANNA UVRIJEDILA MUSLIMANE: ‘Zgroženi smo… Ovo je uznemirujuće. Želimo ispriku’

Na Twitteru je osvanuo video s revije Rihannine nove kolekcije donjeg rublja koji je podigao dosta prašine i naljutio korisnike diljem svijeta koji zahtijevaju da se pjevačica ispriča muslimanima.

IZNENAĐUJUĆ INTERVJU RIHANNE POSTAO JE VRUĆA TEMA RAZGOVORA: ‘Mislim da je on ljubav mog života, zaista ga volim’

Naime, snimka prikazuje manekenke odjevenu u Rihanninu novu kolekciju kako plešu dok se u pozadini vrti pjesma “Doom” londonske producentice Coucou Chloe koja sadrži sveti islamski tekst hadith koji je, prema vjerovanju muslimana, izgovorio prorok Muhamed tijekom svog života. Navedeni singl, pak, govori o sudnjem danu i povratku Isusa.

there’s really no way we can let this slide like a straight up HADITH???? rihanna baby you screwed up HARD pic.twitter.com/gxUOvtHGn5

“Zgroženi smo… Ovo je uznemirujuće”, “Riječi ne mogu opisati koliko sam kao musliman razočaran što je Rihanna pustila manekenke da plešu na hadith. To su svete riječi našeg proroka, ne možeš ih koristiti na reviji donjeg rublja. Odvratno i zbilja bez ikakvog poštovanja”, “Tišina oko toga što je Rihanna koristila hadith. To je nepoštovanje muslimana širom svijeta. Želimo da se ta pjesma ukloni. Želimo ispriku. Ovo se ne smije shvatiti olako”, samo su neki od komentara.

RIHANNA JE SINONIM ZA SEKSEPIL: Procurile fotke iza kulisa njezinog prevrućeg snimanja za brend donjeg rublja

Uskoro se oglasili iz Rihannine firme Savage X Fenty te su se ispričali. Obećali su spornu pjesmu ukloniti iz videa.

“Iznimno poštujemo i gajimo ljubavi prema muslimanskoj zajednici”, priopćili su.

The Fenty Beauty Instagram account replies to comment addressing the recent controversy regarding a song used in the #SAVAGEXFENTYSHOW, reassuring it will be replaced and edited.

“We have nothing but the outmost respect and love for the Muslim community.” pic.twitter.com/BWGdbfCMyT

— Pop Base (@PopBase) October 6, 2020