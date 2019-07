RIBAFISH KREĆE U VELIKU AVANTURU: ‘Rok se neće vratiti, ali možda mogu pomoći nekim drugim klincima’

‘Najbitnije je to da klinci tih sat vremena koliko ću plivati s njima provedu u zezanciji, društvu i igranju, umjesto da su na Youtubeu, Snapchatu… Svi ti aparati odvlače na krivu stranu. Nije rješenje sve to baciti u more, ali neko doziranje bi bilo savršeno’, poručio je novinar

Domagoj Jakopović Ribafish, novinar i bloger, u spomen na svog voljenog sina Roka odlučio je plivanjem povezati sve nastanjene hrvatske otoke.

“Zemlja je ovog 28.2. napravila još jedan u nizu krugova oko Sunca ne našavši parking, neki nebeski programer je zaklopio svoje računalo i otišao na zasluženi počinak, a ja sam proveo dan uglavnom šetajući, bacajući kamičke u more i proplakavši puno, jako puno suza. Rok se neće vratiti, ali možda mogu pomoći nekim drugim klincima i roditeljima da malo više putuju, šeću, bave se sportom i ne čmrlje za ekranima. Projekt koji pokrećem zove se RokOtok i radi se o tome da želim plivanjem povezati sve nastanjene hrvatske otoke.”, rekao je Ribafish.

‘Zajedno smo sve osvajali’

Za emisiju In Magazin Nove TV otkrio je kako je cilj projekta na svakom otoku zaplivati s djecom i njihovim roditeljima.

“Najbitnije je to da klinci tih sat vremena koliko ću plivati s njima provedu u zezanciji, društvu i igranju, umjesto da su na Youtubeu, Snapchatu… Svi ti aparati odvlače na krivu stranu. Nije rješenje sve to baciti u more, ali neko doziranje bi bilo savršeno”, poručio je novinar koji će preplivati između 500 i 800 kilometara.

“Kako je moj sin napustio ovaj svijet prerano, a kako smo zajedno osvajali sve, išli okolo i istraživali, odlučio sam otplivati svih tih 50-ak otoka koliko ih ima u Hrvatskoj, jer zajedno to nismo za života napravili”, otkrio je Domagoj Jakopović Ribafish.