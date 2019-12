RIBAFISH OTKRIO KAKO JE UPOZNAO SVOJU DJEVOJKU: ‘Bilo je ljetno poslijepodne i otišao sam na roštilj. Među ekipom su bili i ona i njezin dečko…’

View this post on Instagram

I danas udruga #rokotok kuha na #vinocom pa naletite na slasne zalogajcice nasih dragih prijatelja! #gorenje #metrohrvatska #zagreb #esplanade @marko_palfi @bogdan.matija @chu_lo_ @caslavmatijevic @igorgudac @seasoned.with.love @darkokontin @lidia_with_a_j @kasandra_makeup @spori_zecov #ribafish