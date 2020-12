RIBAFISH JEDVA DOČEKAO POVRATAK U ‘TRI, DVA, JEDAN – HO HO HO’: ‘Najviše se veselim žicanju netom dopečene hrane i upoznavanju dragih ljudi’

Ribafish je otkrio kojim se okusima veseli i što gledatelji mogu očekivati od posebnog, božićnog izdanja popularnog kulinarskog showa

Od ponedjeljka, 7. prosinca, na RTL-u kreće najslasniji show u svom posebnom, božićnom izdanju! Domaćin ‘Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!’ bit će Domagoj Jakopović Ribafish, a žiri čine Željka Klemenčić, Ivan Pažanin i Tomislav Špiček. Što se pak kandidata tiče, riječ je mahom o parovima koji su već prošli kroz show, no svatko od njih dovodi pojačanje, što garantira odličnu zabavu.

A prije samog početka, Ribafish je za RTL.HR otkrio što je za njega Božić, kojim okusima se veseli i što gledatelji mogu očekivati u showu!

Omiljeni kulinarski show vraća se i to u svom još slasnijem, božićnom izdanju. Čemu se vi najviše veselite u showu?

Finoj klopi. Od prve sezone sam maštao kako zasjedam u žiri, Špičeku s lijeva ili desna, i tiho i polako krećem s kušanjem desetaka novih kreativnih jela… U biti, kako mi se ta želja ipak nije do kraja ispunila, najviše se veselim obilasku radnih jedinica i žicanju netom dopečene hrane koju su natjecatelji netom spremili i trebaju objektivan sud! Naravno, kako sam ja u biti nekakav emotivni veseljak, veselim se upoznavanju novih, dragih ljudi.

Iako je riječ o kandidatima koje smo gledali u prethodnim sezonama, neki od njih i vama su novi. Tko vas je posebno zaintrigirao?

Znam da riskiram da me onaj Transformer od Dragana zgazi poput mrava, ali njegova supruga Verica mi je jako zgodna! Sve u prijateljskim granicama, naravno… Panta ima taj neki stav koji je potreban u svakoj kuhinji, Luka je na istoj razini zezancije kao i ja, Ren i Nered stari poznanici i još oboružani nezaustavljivom klinčadijom… Ma bit će sjajno!

Je li vam nedostajao fantastični trio – Špiček, Klemenčić, Pažanin?

Da falili… Čim bih zapeo na nekom receptu kojeg bih spremao kod kuće ili u gostima, tu je uvijek džoker – zovi nekog iz žirija. Jedva sam ih čekao vidjeti!

Kad vam netko kaže Božić, prvo pomislite…?

Stipe!

Bez kojeg jela nema božićnog ručka i jeste li više pobornik jela za Badnjak ili za Božić?

U biti, uživam u raznovrsnosti, količini, bogatstvu trpeze, ljudima koje nisam dugo vidio i prepričavanju starih doživljaja kojima se uvijek nešto nadoda… Po mojoj kilaži i obliku tijela koje se širi u središnjem dijelu možete zaključiti da jako volim jesti fine stvari, pa ne radim neku razliku ni u ovo doba godine ni inače, nisam gastrorasist i jedem sve što vole gladni i na Badnjak, i na Božić i na Novu godinu! A i onih par dana između…

A kako stojite sa slasticama? I što se tiče priprema, ali i što se tiče konzumiranja istih?

Imam sreće pa nisam ovisan o slasticama kao o slanicama, i jedem ako ima, ali ne žicam okolo niti padam u krize. Što se tiče pripremanja, stao sam kod palačinki, griza i kajzeršmarna – ja sam vam od onih kreativaca što ne vole gledati u tablice, brojke, vage i recepte, nego rade iz ljubavi. A tek nakon par gemišta, ma Blumenthal se može sakriti…

Imate li neku posebnu tradiciju što se tiče Božića, kako ga provodite?

To se mijenja iz godine u godinu, desetljeća u desetljeće. Nekad mi je bilo najljepše kad su svi na okupu, ono kad su svi razbacaju po kući, dječurlija odmata poklone, ljubimci ruše stvari, kuhari vade čudesa iz pećnica, jedan član počne prerano i prebrzo piti rakije… Eto to, kreativni i općenito svakakav šušur.

Uhvatite li se nekad da primjenjujete u kuhanju nešto naučeno od žirija ili pak kandidata? Koliko zapravo netko može naučiti gledajući ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’?

Jako puno toga. Od odabira namirnice, preko marinada, rezanja povrća do finesa s umacima, prženjem, dizajniranjem, pa čak i kako ocijeniti nešto što je skuhano, a da se nitko ne uvrijedi, nego se još i umisli!

Što Ribafish ove godine želi od Djeda Božićnjaka?

Pa evo, prodajem Clija 2003. godište, prvi vlasnik… Želim si prije svega zdravlja jer me do sljedeće etape projekta RokOtok čekaju dvije dosta složene operacije. A vrijeme je da si stvarno nakon 17 godina nabavim normalan autić koji će mi zamijeniti Plavu strijelu i da što prije mogu sjesti u njega i krenuti raditi ono što me najviše veseli i za što živim – putovati i istraživati eno i gastro scenu Hrvatske, regije i cijeloga svijeta i pisati hrpu lijepih stvari o tome. Još je toliko puno toga ostalo za pojesti, kuhinja za istražiti i divnih ljudi za upoznati. Ako znate kuhati nešto što ne radi nitko drugi, zovite i dolazim!

