RIBAFISH JE USPIO, U ČAST PREMINULOG SINA ROKA POVEZAO 17 HRVATSKIH OTOKA: ‘Ovo je bila ogromna avantura 21. stoljeća’

Ribafish je RokOtok podijelio u tri etape, a u iduće dvije godine preplivati još po 17 otoka svake sezone

Novinar, bloger i spisatelj Domagoj Jakopović Ribafish u spomen na svog voljenog prerano preminulog sina Roka odlučio je plivanjem povezati 50 nastanjenih hrvatskih otoka. Projekt je nazvao RokOtok, a cilj mu je preplivati ih u naredne tri godine. Jučer je stigao do Čiova, čime ja finalizirao zacrtani cilj za ovu godinu spojivši 17 otoka.

Projekt je podijelio u tri etape, a u iduće dvije godine Ribafish će preplivati još po 17 otoka svake sezone. Na Čiovu je ostavio zastavicu i izjavio kako je jako umoran, ali i sretan jer je ostvario cilj.

Počeo je plivati 6. srpnja kada je iz Dubrovnika plivao do Koločepa. Najdulja dionica ovogodišnjeg RokOtoka iznosila je 17 kilometara, kada je plivao od Mljeta do Korčule. Projektom RokOtok namjerava pomoći roditeljima i njihovoj djeci da provedu više kvalitetnog vremena zajedno u prirodi, pa mu je cilj na svakom otoku zaplivati s lokalnim obiteljima.

Plivanje s najboljom plivačicom Hrvatske

Ribafish je relaciju Drvenik Veli – Čiovo preplivao s najboljom plivačicom Hrvatske Antonijom Buličić.

“Ona je nešto kao Usain Bolt među plivačima i bila je divota plivati pet i pol kilometara s nekim tko je savršen u tome sportu. No, umorio sam se jer sam probao pratiti njezin tempo, a i 25 dana plivanja i ostalih aktivnosti uzelo je svoj danak”, priznao je Domagoj.

“Kad smo stigli, dočekalo nas je puno klinaca. Slikali smo se i grlili. Zastavu sam zapiknuo i isplakao sam se. Osjećam jedan ogroman miks emocija, sličan onom studentskom miksu grickalica. Jedan tren se smijem, drugi sam ponosan, a potom sam najjadniji na svijetu”, rekao nam je.

Domagoj je ponosan i sretan jer je na dočeku bilo 300 ljudi koji su palili baklje, a održao je i prigodan govor.

“Uza svu tu silnu podršku nisam održao baš najbolji govor ikad jer sam bio preumoran, no mislim da mi nitko nije zamjerio te da će svi koji su jučer bili prisutni zapamtiti neke lijepe stvari poput svjetionika i skrivenog blaga”, rekao je.

U 25 dana samo pola sata odmora

Svojim malim novostečenim prijateljima s Čiova podijelio je knjige koje će čitati s roditeljima prije spavanja.

“Očekivanja su premašena. Štampali smo 2.500 knjiga, od čega smo podijelili oko 1.800 komada. Na RokOtoku bilo je više od 1.500 djece. Od otoka do otoka plivalo je oko 35 ljudi, što je inače strogo zabranjeno, no zahvaljujući dobroj organizaciji uspjeli smo to izvesti. Upoznali smo divne ljude. Svuda su nas dočekali kao šeike. Neki zli jezici komentirali su kako mi je super godišnji jer odmaram, no u ovih 25 dana uspio sam se odmoriti svega pola sata. U vrijeme kad nisam plivao, slagao sam poklon pakete s knjigama, držao sam predavanja, čistio brod i sl.”, rekao je Ribafish.

Tvrdi kako mu već nedostaje plivanje i sav taj adrenalin, umor i ostalo što ide s time.

“Jutros sam se probudio u pet sati, skuhao kavu, počeo s pisanjem… To je kao ono škare, kamen, papir: misliš da kamen može razbiti sve, no onda ti na taj umor dođe sreća koja zamota taj papir, onda dođu škare koje rasjeku papir… Danas idemo vratiti brod. Vozimo se cijeli dan. Treba sve pospremiti i pripremiti za sljedeću godinu. Proživio sam ogromnu avanturu 21. stoljeća”, zaključio je Ribafish.