Reper osuđen na tri i pol godine zatvora: Zajedno s majkom krao automobile i nakit, zgrnuli milijune

Američki pjevač Sean Kingston (35) osuđen je na tri i pol godine zatvora nakon što je proglašen krivim za niz prevara. On i njegoav majka Janice Turner (61) su prevarili tvrtke i ukrali luksuzne automobile, nakit i drugu skupu robu vrijednu više od milijun dolara.

Majka i sin lažno su tvrdili da su platili proizvode i koristili Seanovu slavu kako bi ih dobili prije nego što je stvarno plaćen novac. Tijekom izricanja presude, reper je navodno plakao i molio: "Zaštitite moju majku." Njegova odvjetnica je rekla da Sean i dalje razmišlja kao dijete jer je 2011. godine imao tešku nesreću na jet skiju.

Njegova majka osuđena je na pet godina zatvora i tri godine uvjetno. Sean i njegovi odvjetnici tražili su da njegova kazna bude kućni pritvor jer nije učinio ništa nasilno i već je vratio dio novca, ali sudac je to odbio.

Ovaj duo također je bio uhićeni i prošle godine nakon što je tvrtka Ver Ver Entertainment tužila Seana zbog prevare. Tvrtki je obećao napraviti reklamu za televizor i zvučni sustav, zajedno s pjevačem Justinom Bieberom (31) kako bi dobio popust. No reklama nikada nije snimljena, a Bieber nije sudjelovao. Žrtve su ispričale da ih je Sean zajedno s majkom prevario za luksuzni Cadillac, televizor i satove vrijedne stotine tisuća dolara.

