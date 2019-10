RENMAN PODIJELIO SVOJE PRVO KULINARSKO ISKUSTVO: ‘Pozelenio sam, otrovao sam se’

Reper Renman prepričao je svoje prvo kulinarsko iskustvo, koje je pošlo po zlu…

U sinoćnjoj epizodi showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!” svoje su kulinarsko “umijeće” pokazali reperi Renman i Nered, koji su žiriju servirali jelo za koje je Željka Klemenčić komentirala da “ne zna tko je ni zašto to skuhao”. Dečki su na kraju prošli u emisiju i to na prijedlog ni više ni manje nego Tomislava Špičeka. “Bit će zabavno”, rekao je Tomek, a dečki su to pokazali odmah u startu. Renman je, naime, prepričao svoje

“Imao sam jednu slikovnicu ko klinac, bio je Ivica u nekom skafanderiću na Mjesecu i bio je gladan, i nije imao ništa osim jedne kobasice. I onda je on tu kobasicu napiknuo na vilicu i skuhao je na malom krateriću koji je iz Mjeseca izlazio. A ja nisam imao krater pa sam upalio plin i na onom propan-butanu spekao kobasicu i pozelenio sam, otrovao sam se od plina. I to je moje prvo kulinarsko iskustvo”, ispričao je Renman.

