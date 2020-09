RENE BITORAJAC SNIMIO VIDEO ISPRED ZAGREBAČKE BOLNICE: ‘Šokiralo me. Izgleda apsurdno, kao neki sajam…’

‘Nisam dugo bio u bolnici pa nisam imao pojma da to sada sve tako funkcionira, ali valjda tako treba biti’, rekao je glumac

Rene Bitorajac na Instagramu je objavio snimku nastalu ispred zagrebačkog KBC-a na Rebru na kojoj se vidi kolona ljudi koji čekaju u redu. “Pa ti idi kod doktora! Snimi red, k’o da se lova dijeli”, napisao je glumac uz video. U jednom trenutku kameru je okrenuo prema sebi. Noseći masku s natpisom “Dva metra od mene”, nekoliko puta je odmahnuo glavom.

“Šokiralo me zato što to toliko apsurdno izgleda, kao neki sajam. Nisam dugo bio u bolnici pa nisam imao pojma da to sada sve tako funkcionira, ali valjda tako treba biti”, rekao je za Jutarnji list. Otkrio je i razlog zbog kojeg je došao u bolnicu. “Nije korona, ne brinite! Išao sam na redoviti servis, kak’ se veli”, dodao je.

